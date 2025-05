SpVg Odenkirchen schickt Willich in die Kreisliga A

Spieltext Brüggen - Weissenberg

Spieltext Gnadental - FC Mgladbach

Spieltext Grevenb.-Süd - TSV Meerbus. II

Spieltext VfL Willich - OSV Meerbu.

Spieltext Red Stars MG - SSV Grefrath

____

Das sind die nächsten Spieltage



33. Spieltag

Fr., 23.05.25 19:15 Uhr Sportfreunde Neuwerk - CSV Marathon Krefeld

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr TuRa Brüggen - SVG Neuss-Weissenberg

Sa., 24.05.25 17:30 Uhr TuS Wickrath - TSV Bayer Dormagen

Sa., 24.05.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 25.05.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Meerbusch II

So., 25.05.25 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24

So., 25.05.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. FC Mönchengladbach

So., 25.05.25 15:30 Uhr DJK VfL Willich - OSV Meerbusch



34. Spieltag

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DJK Gnadental

So., 01.06.25 15:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuS Wickrath

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - DJK VfL Willich

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SV Uedesheim

So., 01.06.25 15:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuRa Brüggen

So., 01.06.25 15:30 Uhr OSV Meerbusch - Red Stars Mönchengladbach

So., 01.06.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Sportfreunde Neuwerk

So., 01.06.25 17:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SpVg Odenkirchen