SpVg Odenkirchen muss weiter zittern

SpVg Odenkirchen hat die „Big Points“ im Abstiegskampf verpasst. Gegen den direkten Konkurrenten im Tabellenkeller, SSV Grefrath, setzte es zu Hause eine 1:2-Niederlage. Da aber Verfolger VfL Willich (16. der Tabelle) ebenfalls mit 1:3 gegen TuS Wickrath verlor, bleibt Odenkirchen 15. der Bezirksliga. Der Platz berechtigt am Saisonende nicht zum direkten Klassenerhalt, reicht aber für die Abstiegsrelegation. „Es zieht sich wie ein roter Faden aktuell durch. Wir kassieren zu schnell Gegentore. Welchen Aufwand wir betreiben müssen, um ein Tor zu schießenn, und welchen Aufwand der Gegner betreiben muss, das steht in keinem Verhältnis“, monierte Odenkirchen-Trainer Simon Sommer nach der Niederlage.

Früher Nackenschlag

Grefrath stand schon nach gut einer halben Stunde durch einen Doppelschlag von Fynn Glutting mit 2:0 vorne (Sommer: „Wir haben es dem Gegner viel zu einfach gemacht“). Diesem Rückstand lief Odenkirchen über weite Teile des Spiels hinterher. Erst in der 88. Minute gelang Semir Purisevic per Kopfball der Anschlusstreffer für die Beller Kicker. „Da fehlt uns momentan etwas die Durchschlagskraft. Am Ende fehlte die Zeit für den Ausgleich“, kritisierte Sommer. Bei der Kadersituation sei man arg gebeutelt, betonte Sommer. Kapitän und Arbeitstier Marcel Schulz ist verletzt und fehlt der Mannschaft schmerzlich.