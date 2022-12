SpVg Odenkirchen: Mit Routine in die Endrunde Die SpVg Odenkirchen zieht in die Endrunde der Stadtmeisterschaft ein, behält mit ihrer Erfahrung in einer dramatischen Partie gegen den klassenhöheren TuS Wickrath die Oberhand und zwingt den Bezirksligisten so in die Zwischenrunde.

Der dramatische Höhepunkt kündigte sich mit einigen Sekunden Stille an: Eine Minute vor der Schlusssirene im Spiel TuS Wickrath gegen SpVg Odenkirchen – dem vorentscheidenden Duell um den Sieg in dieser Gruppe 3 – ließ Etienne Schriefers im Odenkirchener Kasten den Ball einige Sekunden vor seinen Füßen liegen.

Es war der Höhepunkt einer dramatischen Partie, die das Highlight am dritten Vorrundenspieltag der Hallenstadtmeisterschaft sein sollte. Mit einer tollen Einzelleistung hatte Blessing Agyapong den favorisierten Bezirksligisten nach 30 Sekunden in Führung gebracht. Doch die SpVg Odenkirchen bewies, dass sie über viele gute und erfahrene Hallenspieler verfügt und bot in der intensiven Partie Paroli: Tobias Krämer, ebenfalls im Winter von Landesligist Mennrath nach Odenkirchen gekommen, glich nach sieben Minuten zum 1:1 aus. Es folgten acht intensive und hart umkämpfte Minuten zwischen Wickrath und Odenkirchen, ehe Evgenij Pogorelov für eben jenes wichtige Siegtor mit der Schlusssirene sorgte. Wichtig deshalb, weil sich der Kreisligist auch in den weiteren Partien des Abends gegen Eintracht Güdderath (13:1), RW Venn (5:2) und den SV 08 Rheydt (6:0) durchsetzte und so das Ticket für die Endrunde sicherte.

Dahinter musste sich der TuS Wickrath als spielhöchstes Team des Abends mit dem zweiten Platz begnügen. Gegen den SV 08 Rheydt (4:0), RW Venn (3:0) und Eintracht Güderrath (14:1) behielt das Team von Coach Dirk Horn die Oberhand und qualifizierte sich so für die Zwischenrunde am 05. Januar. „Es war für uns ein bisschen ärgerlich, dass wir mit dem Spiel gegen Odenkrichen in das Turnier gestartet sind“, sagte Coach Dirk Wolf. „Dennoch haben es die Jungs gut gemacht in einer intensiven Partie. Es war ein klassisches 50:50-Spiel mit dem besseren Ausgang für Odenkirchen – jetzt freuen wir uns auf die Zwischenrunde.“

Venn spielt gut mit

RW Venn entpuppte sich in dieser Gruppe 3 zwar als unangenehmer Gegner für Odenkirchen und Wickrath, konnte aber lediglich gegen die beiden klassentieferen Teams aus Güdderath (9:0) und Rheydt (2:1) punkten. Insbesondere C-Ligist Eintracht Güdderath, der mit vier Niederlagen und 3:45 Toren aus dem Abend ging, konnte sich dennoch den Spaß am Budenzauber bewahren. Allen voran Geschäftsführer Bernd Schnittke, der mit seinen 52 Jahren zunächst die Hintermannschaft der Güderrather koordinierte und sich später noch zwischen die Pfosten stellte. Im Duell mit Odenkirchen, das die Spielvereinigung mehr als deutlich für sich entschied, verteilte er beim Stand von 1:12 noch einen Beinschuss gegen Marc Knippertz – und erhielt dafür Jubel von den Rängen. Auch das zeichnet den Budenzauber aus.

Was einigen Zuschauern an den ersten Tagen der Stadtmeisterschaft auffiel: Es fehlten die Banden an den Toren, die dort in den vergangenen Jahren stets angebracht waren. Doch für diese Banden sind während der zweijährigen Corona-Unterbrechung versehentlich die Metallfüße entsorgt worden, wie der Stadtsportbund mitteilte. Diese sind inzwischen neu bestellt worden. Sollten die Metallfüße zeitig geliefert werden, sind die Torbanden aus Gründen der Chancengleichheit erst in der Endrunde wieder vorgesehen.