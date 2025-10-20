SpVg Odenkirchen mit Derbysieg in Wickrath

Am Mittwoch kassierte die SpVg Odenkirchen eine empfindliche 0:2-Niederlage beim Rheydter SV, womit die Mannschaft ein enttäuschendes Aus im Halbfinale des Kreispokals hinnehmen musste. Entsprechend bedient war im Anschluss Trainer Simon Sommer.

Der Ligabetrieb dürfte die Laune des Übungsleiters hingegen wieder deutlich gehoben haben: In einem umkämpften Spiel sicherte sich Odenkirchen am Sonntag einen 3:2-Erfolg im Stadtduell gegen TuS Wickrath. Der Siegtreffer fiel in der dritten Minute der Nachspielzeit durch Semir Purisevic, der einen Freistoß von Robin Wolf per Kopf ins Netz drückte. Mit dem Dreier verteidigte die Mannschaft von Sommer auch die Tabellenführung.

Für Wickrath bot die Partie die Chance, Kontakt zu den Aufstiegsplätzen herzustellen. Der Beginn war mit der frühen Führung durch Jan Meuser (11. Minute) vielversprechend. In der zweiten Halbzeit drehte Odenkirchen die Partie innerhalb weniger Minute durch Tore von Andrej Ferderer (51. Minute) per Freistoß und Pascal Moseler (56. Minute). Nur zwei Minuten später störte Luis Erkelentz Odenkirchens Torhüter Paul Breitewischer beim Abstoß und erzielte den 2:2-Ausgleich. In der Nachspielzeit sicherte sich Odenkirchen dann den Dreier.

In der Tabelle bleibt TuRa Brüggen jedoch mit zwei Zählern Rückstand in Schlagdistanz. Brüggen hatte in der Vorwoche die Spitzenposition nach einem 1:3 gegen Odenkirchen eingebüßt. Gegen Türkiyemspor feierte die Mannschaft von Markus Müller nun einen 4:0-Pflichtsieg. Nils Bonsels (16. Minute), Dennis Coenen (24. Minute), Erik Pöhler (66. Minute) und Philipp Cox (77. Minute) waren die Torschützen.

Die Tabellen spitze ist indes auch insgesamt geprägt durch Gladbacher und Viersener Teams. Denn seit diesem Wochenende mischen auch die Sportfreunde Neuwerk wieder ganz oben mit. Gegen den Aufstiegsaspiranten OSV Meerbusch feierte Neuwerk am Samstag einen 3:1-Erfolg. Christian Schultz sowie Lasse Buschmann mit einem Doppelpack sorgten bereits vor der Halbzeit für ein deutliches 3:0. In der Tabelle schob sich damit wieder bis auf einen Punkt an Platz zwei und Brüggen heran. Neuwerk hat zudem noch ein Spiel weniger in der Bilanz.

Am Tabellenende steht weiterhin der SV Lürrip. Das Heimspiel gegen Tönsiberg endete mit einer 0:7-Klatsche. Nach zehn Spieltagen weist Lürrip bereits 52 Gegentore auf – und lediglich zwei Punkte. Immerhin einen Zähler verbuchte der 1. FC Viersen im Heimspiel gegen die Reserve von Union Nettetal. Denn 2:2-Ausgleich erzielte Nettetal in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Ebenfalls einen Punkt holte der 1. FC Mönchengladbach beim torreichen 3:3 gegen Grefrath. Eine 1:4-Niederlage kassierte zudem Fortuna Dilkrath im Heimspiel gegen Marathin Krefeld.