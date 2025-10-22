 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Viersen braucht gegen Odenkirchen einen guten Plan.
Viersen braucht gegen Odenkirchen einen guten Plan. – Foto: Martin Häming

SpVg Odenkirchen klarer Favorit gegen Viersen, OSV empfängt Dilkrath

Bezirksliga Niederrhein 3: Tabellenführer SpVg Odenkirchen empfängt den 1. FC Viersen, der mit vier Punkten auf dem vorletzten Platz rangiert. Außerdem erwartet der OSV Meerbusch am Freitagabend Fortuna Dilkrath.

Spieltag 11 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Tabellenführer SpVg Odenkirchen empfängt den 1. FC Viersen, der mit vier Punkten auf dem vorletzten Platz rangiert. Außerdem erwartet der OSV Meerbusch am Freitagabend Fortuna Dilkrath, die auf Rang sieben auch nur vier Punkte hinter Meerbusch rangiert.

Fr., 24.10.2025, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
19:45live
Spieltext OSV Meerbu. - DJK Dilkrath

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
20:00live
Spieltext Odenkirchen - FC Viersen

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
15:15
Spieltext Thomasstadt - Tönisberg

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
15:30live
Spieltext Nettetal II - FC Mgladbach

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
15:15live
Spieltext SSV Grefrath - SV Lürrip

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
15:30
Spieltext TSV Bockum - SF Neuwerk

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
15:00live
Spieltext CSV Marathon - SC St. Tönis II

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
15:30live
Spieltext VfR Fischeln - Brüggen

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:15live
Spieltext Türkiyemspor - TuS Wickrath

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TSV Krefeld-Bockum
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SV Lürrip - SC Union Nettetal II
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfR Krefeld-Fischeln
So., 02.11.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - OSV Meerbusch
So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Thomasstadt Kempen
So., 02.11.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 02.11.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - CSV Marathon Krefeld
So., 02.11.25 16:00 Uhr VfL Tönisberg - SSV Grefrath 1910/24

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal II - VfL Tönisberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - 1. FC Viersen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SV Lürrip
So., 09.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - DJK Fortuna Dilkrath
So., 09.11.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuS Wickrath
So., 09.11.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Mönchengladbach
So., 09.11.25 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - SSV Grefrath 1910/24
So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC St. Tönis 1911/20 II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

Aufrufe: 022.10.2025, 17:00 Uhr
André NückelAutor