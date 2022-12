SpVg Odenkirchen gewinnt Topspiel und springt auf Aufstiegsplatz Die SpVg Odenkirchen hat durch ein spätes Jokertor das Topspiel der Kreisliga A gegen den Rheydter SV gewonnen und ist jetzt Zweiter.

Am Saisonende steigen zwei Mannschaften aus der Kreisliga A von Mönchengladbach und Viersen in die Bezirksliga auf. Gute Chancen hat die SpVg Odenkirchen, die das Absteiger-Duell gegen den Rheydter SV spät gewonnen und den Rivalen vom Aufstiegssplatz geworfen hat.

Im zweiten Durchgang hatte der Kreisliga-A-Kracher eine Menge zu bieten. Lars Gelsdorf brachte Odenkirchen in Führung (64.), aber in der Schlussphase gelang Fabian Bohlen zunächst der Ausgleich (80.). Dann wurde es turbulent: Joker Thomas Fialkowski brachte die Hausherren, die nach einer Ampelkarte an Tiago Correia in Unterzahl spielten (76.), erneut in Führung. Der Sieg war damit aber noch nicht durch, weil Bilal Ok die große Chance auf den Ausgleich hatte. Marvin Spinnrath entschärfte aber den Strafstoß des RSV und sicherte damit den Dreier für Odenkirchen (90.).

Die Kräfteverhältnisse bleiben weiterhin relativ ausgeglichen. Die Red Stars sind durch ein 2:0 in Hehn am Freitagabend an die Spitze gesprungen (35 Punkte), dann folgt Odenkirchen (34) auf dem zweiten Aufstiegsplatz. Das punktgleiche Türkiyemspor Mönchengladbach (34) fällt somit ebenso wie Rheydt (33) von den Top-Plätzen und im Fall des RSV steht auch fest: Das wird sich in den kommenden Monaten nicht ändern, weil das Team von Michael von Amelen in der nächsten Woche spielfrei hat.

SpVg Odenkirchen – Rheydter SV 2:1

SpVg Odenkirchen: Marvin Spinnrath, Markus Anders, Lars Gelsdorf, Marcel Schulz, Tiago Simoes Correia, Soner Karaman, Tom Salentin (94. Nicolas Kakah), Eike Broens (92. Felix Zimmermann), Andre Garcia (74. Thomas Fialkowski), Jason Krüer (74. Dominik Zander), Lutz Soggeberg - Trainer: Damian Schriefers

Rheydter SV: Stevica Blazeski, Fabian Bohlen, Ion Verdes, Yavuz Ok, Markus Marat, Moritz Castor (62. Yannick Seelig), Bilal Ok, Jerome Schumann (70. Alessio Vincenzo Amica), Durukan Celik, Onur Altuntac, Murat Ok (70. Franklin Poungoue-Tiako) - Trainer: Michael von Amelen

Schiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 86

Tore: 1:0 Lars Gelsdorf (64.), 1:1 Fabian Bohlen (80.), 2:1 Thomas Fialkowski (87.)

Gelb-Rot: Tiago Simoes Correia (76./SpVg Odenkirchen/)

Besondere Vorkommnisse: Bilal Ok (Rheydter SV) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).

