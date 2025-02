SpVg Odenkirchen brennt auf die Trendwende

Das hatte man sich in Odenkirchen wohl anders vorgestellt. Als beinahe grenzenloser Dominator war man im Frühling 2024 mit Bravour in die Bezirksliga aufgestiegen. Mit dieser Mannschaft und dieser Form sollte man in der neuen Liga so einiges von der Sportvereinigung erwarten. Es kam dann anders: Mit nur zwei Siegen und neun Punkten in 17 Partien sowie dem drittletzten Tabellenplatz ist die Realität aktuell der nackte Abstiegskampf. Doch der Verein hat die Lage erkannt und setzt viele Hebel in Bewegung, um die Klasse in der Rückrunde noch zu halten.

Erst kurz vorm Start der Hinrunde übernahm Jakob Scheller das Traineramt des zuvor entlassenen Thomas Placzek. Scheller wurde beinahe ohne Vorbereitung mit der Mannschaft in die Saison „geschmissen“, keine gute Voraussetzung für eine gute Frühphase in der Bezirksliga. Und das Auftaktspiel bei Neuss-Weissenberg ging mit 2:4 verloren, eine frühe Odenkirchener Führung konnten die Neusser schnell kontern und ihrerseits davonziehen. Das Spiel lief aber auch nicht zugunsten der Odenkirchener, denn zu allem Überfluss sah Lars Gelsdorf nach einer Stunde nach Foul die Rote Karte.

Bitter war das 4:7 gegen TuS Wickrath, bei dem man sich eine 3:0-Führung nehmen ließ und kurz vor der Pause zwei vermeidbare Treffer kassierte. „Da hätten wir zur Halbzeit deutlicher führen können“, sagt der Sportliche Leiter Stephan Moesges, der sein Amt im Dezember von Damian Schriefers übernahm. Weitere Niederlagen folgten: Der Tiefpunkt war Anfang November beim 1:7 in Grefrath, als sich die Mannschaft am Ende aufgab. Die Folge war die Freistellung von Trainer Jakob Scheller.

Aber auch in der Folge kamen die Kicker von der Beller Mühle nicht in Fahrt. Das Spiel gegen Brüggen (2:3) ging zwar erst in der Nachspielzeit verloren, deutliche Niederlagen gab es wenige Wochen später aber gegen Neuwerk (1:4) und Uedesheim (1:5). Im Kreispokal war nach einer 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Viersen im Achtelfinale Schluss. Ende September dann die vermeintliche Wende: Odenkirchen rang die DJK VfL Willich mit 6:4 nieder und gewann eine Woche später gegen die tabellarisch noch schlechter platzierten Red Stars mit 2:0. Doch bei den zwei Siegen sollte es in der Hinrunde bleiben.

Für zwei Spiele übernahm ein Interimsduo, Anfang Dezember kehrten beim Spiel gegen SC St. Tönis II Simon Sommer und Wolla Brück auf die Trainerbank zurück. Das Spiel bedeutete immerhin das dritte Remis und somit das dritte Spiel ohne Niederlage in Folge. Mit zwei Niederlagen vor Weihnachten ging Odenkirchen in die Winterpause. „Simon Sommer hat direkt das Team erreicht und am System etwas geändert, doch uns fehlten wie oftmals am Ende die Körner, um Zählbares mitzunehmen. Das wird sich in der Rückrunde ändern“, sagt Moesges. Nach der sportlich und personell turbulenten Hinrunde kam die Pause für Odenkirchen sehr gelegen.

Das war gut

„Die Mannschaft hat definitiv die Klasse, die Liga zu halten, die Qualität war immer da und in jedem Spiel sichtbar“, betont Moesges und an seiner Feststellung sollten selbst die kritischsten Beobachter vor und während der Saison wenig Zweifel haben. Denn der Kader ist gut und breit aufgestellt, voller Einzelkönner aber auch eher mannschaftsdienlicher Allrounder. Die Gründe für die sportliche Talfahrt lagen also nicht in der Stärke der Spieler. „Wir waren trotzdem ein eingeschworener Haufen. Und auch wenn die Stimmung natürlich schlecht war: Angekeift hat sich niemand und es wurde sachlich aufgearbeitet. Es sind ja alle immer noch da und arbeiten mit Hochdruck am Turnaround“, argumentiert Moesges.

Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass es Klick gemacht hat bei der Mannschaft und alle Akteure jetzt hart daran arbeiten wollen, die Klasse zu halten: „Wir wollen nicht zurück, keiner von uns hat Bock auf Kreisliga A“, fasst es Stephan Moesges zusammen. Und ein großer Verdienst von ihm und dem Trainerteam ist wohl die Tatsache, dass bereits fast alle Spieler ihren Vertrag über die Saison hinaus verlängert haben – ligaunabhängig. Ein Indiz für den Optimismus, gemeinsam die sportliche Wende zu schaffen.

Das muss besser werden

Odenkirchen verzeichnete die meisten Gegentore aller Bezirksligisten ab der 60. Minute. „Daran sieht man, dass durch die fehlende Ausdauer und Kraft auch die mentale Härte mit zunehmender Spielzeit schwindet. Genau daran haben wir gearbeitet, um diesen Strudel jetzt zu durchbrechen“, betont Moesges. 62 Gegentore sind hinter den Red Stars (73) Negativrekord. Die Unruhe auf der Trainerposition und auf der Position des Sportlichen Leiters hat sicher auch für Unruhe gesorgt.

Trotz der vielen Könner im Team gab es kaum Spieler, die herausragten. Mit Max Kuznik (sieben Tore), Tobias Kamper (sechs Tore) und dem stets ackernden Kapitän Marcel Schulz (fünf Tore) stimmte zumindest bei manchen die Torausbeute. Und dem Torhütergespann aus Paul Breitewischer und Marvin Spinnrath war bei der Gegentorflut sicher auch wenig vorzuwerfen. Die Fitness muss im Kader besser werden. Lichtblick: Die Mannschaft hat in der Winterpause eine Abnehm-Herausforderung gestartet.

So geht es weiter

Die Klasse will der Verein mit aller Macht halten, betont Moesges: „Wir leben und auch der Hallenstadtmeister-Titel hat uns Aufschwung gegeben.“ Mit Schwimmband- und Fitnessstudio-Einheiten macht sich die Mannschaft fit für den Wiederauftakt. Die Trainingsbeteiligung sei derzeit hoch, so Moesges. Am 7. Januar startete man besonders früh in die Vorbereitung. Verletzungstechnisch sieht es gut aus im Kader, nur Marcel Kalski ist aktuell nicht fit. Semir Purisevic ist nach seiner Roten Karte vor der Winterpause noch drei Spiele gesperrt.

Schon im Dezember standen die Verpflichtungen von Simon Leuchtenberg (vom SV Lürrip) und Konstatine Jamarishvili (1. FC Viersen) fest, Letzterer lief bereits einmal in der Bezirksliga auf und mischte bei der Hallenstadtmeisterschaft mit. Vom VfL Jüchen-Garzweiler kommt zudem Anton Höpfner und nach einem halben Jahr beim ASV Süchteln kehrt Mehmet-Kaan Ilgörmez zurück.

Im Austausch für Leuchtenberg verpflichtete Lürrip Lukas Lüpges und den erste 19-jährigen Aslan Ergül von Odenkirchen. Semih Simsek wechselt zu Türkiyemspor, wo er sich in der A-Liga mehr Spielpraxis erhofft. Und Abwehrspieler Lukas Heller ist mittlerweile zu Victoria Mennrath gewechselt, Tomek Toren ging zu Germania Teveren. „Vom 1. FC Mönchengladbach haben wir außerdem Ayman Kaibouss verpflichtet und vom 1. FC Viersen kommt Philip Welzer“, sagt Moesges. Sie sind ab sofort auch spielberechtigt. Damit hat sich der Kader weiterentwickelt“, betont der Sportliche Leiter. In vier Testspielen besiegte Odenkirchen A-Ligist SV Otzenrath (4:0), holte ein 1:1-Remis beim Landesligisten SC Kapellen-Erft, gewann mit 3:1 bei den A-Junioren vom FC Wegberg-Beeck und verlor zuletzt bei Mittelrhein-Landesligist SV Helpenstein mit 0:2. Am Sonntag geht es in der Bezirksliga zu TuRa Brüggen (Anstoß 15 Uhr).