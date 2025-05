SpVg Odenkirchen bastelt am Kaderumbruch

Beim Bezirksligisten SpVg Odenkirchen herrscht Aufbruchstimmung. Ungewöhnlich früh möchte man meinen, wenn man die Transferoffensive des Bezirksligisten im April und Mai wahrgenommen hat. Aber die Vereinsführung will nicht erst den spielfreien Sommer nutzen, um den benötigten Kaderumbruch für die neue Saison in Angriff zu nehmen.

Da es einige berufsbedingte Abgänge von Spielern geben wird und einige den Gang in die Reservemannschaft antreten oder kürzertreten, ist ein Kaderumbruch in der neuen Saison die unweigerliche Folge. Der wichtigste Grund ist aber: „Der Kader war nicht so breit aufgestellt wie erhofft, obwohl wir im Winter schon nachgelegt haben. Durch Abwesenheiten und Verletzungen hatten wir weniger Spieler zur Verfügung als erhofft“, so Moesges.

Und somit hat Odenkirchen jetzt einige höchst interessante Neuzugänge präsentiert. Das Brüderpaar Pascal und Sven Moseler, das bis 2019 selbst einige Jahre für Odenkirchen gespielt hatte und seither beim Landesliga-Meister VfL Jüchen spielt, kehrt mit mächtig Erfahrung zurück. Der eine, Sven ist ein Abwehrrecke, der andere, Pascal, ein torgefährlicher Mittelfeldspieler, kommt diese Saison bereits auf über 25 Torbeteiligungen. Als Ex-Odenkirchener war der Kontakt zum Verein naheliegend: Trainer Simon Sommer hat selbst mal eine Saison mit den Moselern bei Jüchen zusammen gespielt.

Der Coach stellte auch die Verbindung zu Justin Butterweck her, der vergangenen Sommer, während Sommers kurzem Trainer-Gastspiel beim 1. FC Viersen, noch dort spielte – und nach dem Auseinanderbrechen der Mannschaft nach Jüchen ging. Dort wuchs er in dieser Saison aber nicht über die Rolle des Einwechselspielers hinaus. „Wir kamen während der Verletzungen unserer Angreifer Max Kuznik und Andrej Federer auf ihn zu. Da wussten wir, dass wir uns auch in der Spitze breiter aufstellen müssen. Er wollte wieder mehr Fußball spielen und weniger auf der Bank sitzen. Er wohnt zudem direkt bei uns an der Anlage“, erklärt Moesges.

Der Name Odenkirchen ziehe ohnehin, so betont der Sportliche Leiter: „Es kommen viele Spieler auf uns zu, das Projekt Odenkirchen spricht sich herum. Wir ziehen Leute an, die etwa auch in höherklassigen Vereinen im Kreis spielen könnten“, sagt er. Was meint er mit diesem Projekt? „Modernisieren, ambitioniert sein und langfristig stabilisieren, um wieder anzugreifen. Dafür haben wir einen Plan“, erklärt Moesges und schwärmt über die langjährige Landesliga-Zugehörigkeit in den 2000er- und 2010er-Jahren „Kurzfristig sei jedoch klar der Klassenerhalt das Ziel“, betont er.

Pikant ist sicher auch die Verpflichtung von gleich drei Spielern vom direkten Ligakonkurrenten 1. FC Mönchengladbach: „Wir haben viele Spiele beim 1. FC gesehen und die Jungs oft beobachtet. Alle drei Spieler sind sehr jung und entwicklungsfähig“, sagt der Sportliche Leiter. Für die Abwehr kommen die jungen Simon Beermann (19 Jahre) und der vielseitig einsetzbare Jan Pflipsen, dazu fürs Mittelfeld Vincent Schleifer: „Vincent hat uns einen Tag nach unserem Gespräch schon zugesagt und hat – wie alle Neuen – richtig Bock auf uns. Er ist ein kreativer Zentrumsspieler“, erläutert Moesges.

Nächste Verpflichtung ist Evgenij Pogorelov, der für den klaren Absteiger Red Stars diese Saison immerhin sieben Mal traf. Der 30-Jährige spielte mal eine halbe Saison (Rückrunde 2022/23) in Odenkirchen. „Er sagte schnell zu und hat viele Freunde im Team, er hat seine Zeit in Odenkirchen aus unserer und seiner Sicht noch nicht beendet“, sagt Moesges. Und zu guter Letzt kommt Metin Türkay vom ASV Süchteln, der Landesliga- und sogar Oberliga-Erfahrung (1. FC Mönchengladbach) mitbringt. „Metin will Jugendtrainer werden und wir können ihm das hier anbieten. Außerdem wohnt er in der Nähe und muss nicht mehr die Fahrt nach Süchteln auf sich nehmen“, erklärt der Sportvorstand.

Neben den Neuen auf dem Rasen hat sich auch die Sportliche Leitung bereits verstärkt: Der aktuelle Sportliche Leiter der DJK Hehn, Georg Degen (48 Jahre), wechselt an die Beller Mühle. „Wir haben Unterstützung im Sportvorstand dazu geholt, weil wir viel vorhaben. Georg hat eine Menge Erfahrung und blickt noch einmal anders auf Themen, wir werden uns die Aufgaben teilen und sicher gut ergänzen“, sagt Moesges. Was für alle Neuzugänge übrigens gilt: Sie kommen ligaunabhängig.