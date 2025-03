Spvg Niedermark kettert nach Wendesieg auf dritten Tabellenplatz

Im Kopf- an Kopf-Rennen um den Auf- und Abstieg in der Kreisliga Staffel B bleibt es spannen.

Als sich schon alle mit einem leistungsgerechten Unentschieden abgefunden hatten erzielte

Matthias Gausmann in der Nachspielzeit den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer für die Spvg.

Niedermark. Der TV Wellingholzhausen rutschte vorerst wieder auf einen Abstiegsplatz.

Die Spvg Niedermark hat den zweiten Tabellenplatz im Blick, der zum Relegationsspiel

um den Aufstieg in die Bezirksliga berechtigt.

"Wir sind trotz einiger verletzungsbedingter Wechsel gut ins Spiel gekommen und haben Niedermark sehr gut beherrscht. Das 1:0 war dann verdient. Nach der Halbzeit haben wir durch einen individuellen Fehler den Ausgleich bekommen, was den Spielverlauf etwas auf den Kopf stellte. In der Nachspielzeit kriegen wir das unnötige und auch unverdiente 1:2. Die Leistung der Mannschaft hat gestimmt, leider wurde es am Ende in einer Partie auf Augenhöhe nicht belohnt,“ sagte uns Trainer Felix Englmann (TV Wellingholzhausen).