Spvg Niedermark belohnt sich nicht

Die Spvg Niedermark ging beim VFL Kloster Oesede nach einer halben Stunde Spielzeit durch einen Distanzschuss von Lukas Dierker in Führung. Die Ausgangslage verbesserte für die Gäste kurz darauf, als der Gastgeber sich durch eine unnötige rote Karte selbst schwächten. Kurz vor der Pause konnte Laurin Hülsmann zum 1:1 ausgleichen. Trotz Unterzahl blieb der VFL Kloster nach der Pause gefährlich. Zunächst schlugt aber der Gast wieder zu. Matthas Gausmann nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gastgeber zur erneuten Führung. Kloster Oesede antwortete prompt mit dem Treffer zum 2:2 durch Rico Sielschott und Dennis Stoffels drehte mit seinem Tor zum 3:2 kurz darauf das Spiel. Mit einem verwandelten Foulelfmeter machte Dennis Stoffels eine Viertelstunde vor Ende auch den Deckel auf das Spiel und sicherte seinem Team die drei Punkte.