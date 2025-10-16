Spvg Niedermark belohnt sich nicht

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In einem Spiel der Kreisliga Osnabrück unterlag die Spvg Niedermark trotz eines engagierten Auftritts und langer Überzahl nach zweimaliger Führung gegen den ambitionierten VFL Kloster Oesede und bleibt in der Tabelle knapp unter dem Strich.
Die Spvg Niedermark ging beim VFL Kloster Oesede nach einer halben Stunde Spielzeit durch einen Distanzschuss von Lukas Dierker in Führung. Die Ausgangslage verbesserte für die Gäste kurz darauf, als der Gastgeber sich durch eine unnötige rote Karte selbst schwächten. Kurz vor der Pause konnte Laurin Hülsmann zum 1:1 ausgleichen. Trotz Unterzahl blieb der VFL Kloster nach der Pause gefährlich. Zunächst schlugt aber der Gast wieder zu. Matthas Gausmann nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gastgeber zur erneuten Führung. Kloster Oesede antwortete prompt mit dem Treffer zum 2:2 durch Rico Sielschott und Dennis Stoffels drehte mit seinem Tor zum 3:2 kurz darauf das Spiel. Mit einem verwandelten Foulelfmeter machte Dennis Stoffels eine Viertelstunde vor Ende auch den Deckel auf das Spiel und sicherte seinem Team die drei Punkte.
Die Stimmen zum Spiel:
"Leider konnten wir trotz Überzahl nach einem Platzverweis von Kloster Oesede und zwei Führungen das Spiel nicht erfolgreich gestalten. Am Ende geht der Sieg für Kloster leider in Ordnung,“ sagte uns