SpVg knackt 100 Toremarke!

– Foto: Nina Schmitz

Die Ausgangslage schien eindeutig. So empfing der Tabellenprimus den Tabellen-13. aus Bedburdyck/Gierrath, dennoch war man aus dem Hinspiel gewarnt. Am 9. Spieltag gingen die Gäste noch frühzeitig mit 2:0 in Führung und bauten diese zwischenzeitlich zum 3:1 aus, ehe die SpVg das Spiel in den letzten 30 Minuten zu einem 7:3-Auswärtssieg drehen konnte.

In den ersten Spielminuten trat man erneut entsprechend der Tabellensituation auf, dennoch waren es die Gäste aus Bedburdyck, die mit einer Großchance am Schlussmann Oliver Wirtz in einer 1-gegen-1-Situation scheiterten. Es war die 15. Spielminute, in der Luca Beuters mit seinem 21. Saisontor den Ball nach Vorlage von Stephan Lieder in den Maschen versenkte. Eine Viertelstunde später trat Luca Beuters als Vorlagengeber in Erscheinung, als Marc Bartschat auf 2:0 erhöhte.