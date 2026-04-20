SpVg knackt 100 Toremarke!

Die Ausgangslage schien eindeutig. So empfing der Tabellenprimus den Tabellen-13. aus Bedburdyck/Gierrath, dennoch war man aus dem Hinspiel gewarnt. Am 9. Spieltag gingen die Gäste noch frühzeitig mit 2:0 in Führung und bauten diese zwischenzeitlich zum 3:1 aus, ehe die SpVg das Spiel in den letzten 30 Minuten zu einem 7:3-Auswärtssieg drehen konnte.
In den ersten Spielminuten trat man erneut entsprechend der Tabellensituation auf, dennoch waren es die Gäste aus Bedburdyck, die mit einer Großchance am Schlussmann Oliver Wirtz in einer 1-gegen-1-Situation scheiterten. Es war die 15. Spielminute, in der Luca Beuters mit seinem 21. Saisontor den Ball nach Vorlage von Stephan Lieder in den Maschen versenkte. Eine Viertelstunde später trat Luca Beuters als Vorlagengeber in Erscheinung, als Marc Bartschat auf 2:0 erhöhte.
Einen Distanzschuss konnte der Gästekeeper noch abwehren, den Abpraller legte Timo Engels auf den einlaufenden und vom Liveticker angekündigten „fünffachen Stan the Man“ quer. In einem Doppelschlag erhöhten Stephan Lieder per Kopf und Jens Jungverdorben kurz vor der Pause auf die verdiente 5:0-Halbzeitführung.
Auch in der zweiten Halbzeit blieb die Marschrichtung identisch. Tobias Steinhäuser erhöhte mit einem Hammer und seinen Saisontoren 10 und 11 auf 7:0. Damit wurden die 100 Saisontore für Gustorf/Gindorf geknackt. Es folgten die ersten Wechsel, und eine Unstimmigkeit im Defensivverbund der Gastgeber wurde zum 7:1 bestraft. In der Folge dümpelte das Spiel ein wenig vor sich hin. Kurz vor Schluss besorgte Cataldo Iacoi mit dem 8:1 den Endstand.
Kommenden Sonntag ist die Spielvereinigung zu Gast beim SV Rot-Weiß Elfgen.