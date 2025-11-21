SpVg. Hilden 05/06 wirft den Favoriten TSV Eller 04 aus dem Pokal

„Unsere Mannschaft knüpfte nahtlos an die guten Leistungen der zuletzt gewonnenen Punktspiele gegen Türkgücü Ratingen und den FC Bosporus an. Das war eine geschlossene, reife Teamleistung. Kämpferisch sowieso, aber nach einer gewissen Anlaufzeit auch in spielerischer Hinsicht“, urteilte Holger Reinders, der 1. Vorsitzende der SpVg. 05/06, nach dem Abpfiff. Vom Trainerteam Thomas Zak, Michael Sagorski und Benni Gerdau taktisch bestens eingestellt, musste der Gastgeber erst einmal die starke Anfangsphase der Düsseldorfer überstehen, die mit mehr Ballbesitz und spielerischen Vorteilen das Geschehen in den ersten 15, 20 Minuten bestimmten. So verhinderten der souverän agierende Torhüter Christopher Meinhold gegen Rasim Syuleyman (23.) und der kurz vor der eigenen Torlinie klärende Florian Müller (34.) einen möglichen Rückstand. Etwas überraschend dann die 05/06-Führung (37.) durch den von Thomas Jarosch in Szene gesetzten Timo Kunzl. Damit ging es in die Halbzeitpause.

Auch in Unterzahl gut im Spiel drin

Gleich nach Wiederbeginn (47.) der nächste Rückschlag für das Team von der Vennhauser Allee, als Thomas Jarosch die präzise Flanke von Taoufik Baouch zum 2:0 einköpfte. „Wir trauten draußen unseren Augen kaum. Selbst wenn sich Eller zumindest vorübergehend energisch gegen die drohende Niederlage wehrte, hielt unsere Mannschaft taktisch diszipliniert und mit vorbildlichem Einsatz dagegen. In den letzten 25 Minuten sogar in Unterzahl. Da bewiesen die Jungs vorbildliche Moral“, betonte Holger Reinders im Nachtrag. Was war passiert? Mit seinem zweiten Treffer stellte Timo Kunzl auf 3:0 (58.), ehe sich Jarosch durch ein eher unnötiges Foul im Mittelfeld (68.) die „Ampelkarte“ einhandelte.

Auch mit einem Mann weniger blieben die Süder ein gleichwertiger Gegner, erhöhten durch Jan Hallmann, der – auf Zuspiel des im Mittelfeld umsichtig Regie führenden Kapitäns Niklas Strunz – Keeper Ioannis Latrovalis mit einem Lupfer aus 16, 17 Metern das Nachsehen gab (76.), sogar auf 4:0. Das Gegentor (88. – Kopfball von Adnan Hotic) war nicht mehr als Ergebniskosmetik.

Im Halbfinale treten die Hildener am 25. März 2026 beim Bezirksligisten Lohausener SV an. In der zweiten Partie stehen sich der FC Kosova und der Düsseldorfer SC 99 gegenüber.