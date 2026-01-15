SpVg Hilden 05/06 will jetzt wieder angreifen

Gibt der 3:1-Finalsieg gegen Kreisliga B-Spitzenreiter MSV Hilden am vergangenen Sonntag beim Hildener Hallen-Futsal-Masters der SpVg 05/06 einen Motivationsschub für die Rückrunde? Oder der Einzug ins Halbfinale des Kreispokals? Zwei berechtigte Fragen, nachdem die Hinrunde in der Kreisliga A Düsseldorf (nur) auf dem sechsten Platz endete.
Dabei hatte die Vorstandsetage vor dem Saisonauftakt in personeller Hinsicht an einigen Stellschrauben gedreht. Mit Thomas Zak (zuletzt TSV Solingen II) und Michael Sagorski (TG Burg) wechselte ein neues Trainerduo an den Weidenweg. Torwarttrainer blieb Robin Jasch. Das kickende Personal fand durch die Verpflichtung der beiden Landesligaspieler des VfB 03 Hilden II, Kai Stanzick und Timo Kunzl, eine Aufwertung. Auch Vincenzo Lorefice (31), beim VfB 03 einst in der Oberliga unterwegs, kam als Hoffnungsträger. „Möglichst oben mitspielen“ hieß nicht von ungefähr die Zielsetzung.
Die Rechnung ging indes nicht ganz auf. Stanzick agierte neben Florian Müller stets zuverlässig im Abwehrzentrum, verabschiedete sich aber jetzt zum Landesligisten TSV Solingen. Heimkehrer Kunzl machte ebenfalls einen ordentlichen Job. Dagegen fand Lorefice keine sportliche Bindung. „Vincenzo ist trotz seiner fünf Tore bei 15 Einsätzen nie so richtig bei uns angekommen, konnte die Erwartungen bis auf wenige Ausnahmen nicht erfüllen. Das passte einfach nicht. Wir haben uns jetzt einvernehmlich getrennt“, sagt Holger Reinders. Der 1. Vorsitzende ergänzt: „Unter dem Strich spielten wir eine Hinrunde mit Höhen und Tiefen. Was uns fehlte, war die Konstanz über mehrere Wochen. So haben wir viele Punkte liegen lassen, weil auch die herausgespielten Chancen nur unzureichend genutzt wurden.“
Vor dem Rückrundenstart am 1. Februar ist der Kontakt zum Spitzenduo SC Unterbach (41 Zähler) und und Sportfreunde Gerresheim (39) mit den derzeit notierten 29 Punkten zunächst abgerissen. Gleichwohl hätte es gut und gerne Rang vier sein können. Aber dem stand die 2:3-Niederlage (mit zwei Gegentoren in der Nachspielzeit!) im letzten Meisterschaftsspiel beim TSV Urdenbach entgegen.
Ärgerlich, weil das Team von Thomas Zak in den fünf Begegnungen zuvor elf Punkte einfuhr. Dazu noch mittendrin am 19. November den überraschenden 4:1-Erfolg im Kreispokal-Viertelfinale gegen den Bezirksliga-Dritten TSV Eller 04 feierte. „Das war ein Top-Auftritt unserer Mannschaft. Kämpferisch, läuferisch und auch spielerisch haben die Jungs gezeigt, was sie drauf haben. Nur konnten wir das im Verlauf der ersten Serie viel zu selten abrufen“, so Zak im Rückblick.
Den ersten Dämpfer gab es bereits bei der Punktspielpremiere mit der 2:3-Heimniederlage gegen den VfL Benrath, der gleichwohl nach der Hälfte der Saison mit fünf Zählern mehr immerhin Rang drei einnimmt. Das Team um Kapitän Niklas Strunz offenbarte, trotz eines nominell gut besetzten Kaders, im Saisonverlauf nicht einkalkulierte Schwächen. Während die Leistungen gegen die starken Klubs wie Unterbach, Türkgücü Ratingen oder Bosporus Düsseldsorf stimmten, ging gerade gegen die Vereine aus der unteren Tabellenhälfte unnötig Boden verloren. Noch einmal der 05/06-Chefcoach: „Aufgrund von Verletzungen und Sperren konnten wir auch viel zu selten drei- oder viermal hintereinander die gleiche Startelf aufbieten. Auch das war ein Handicap.“
Die Hildener werden die Saison jetzt aber nicht nur einfach zu Ende spielen. „Ein Abrutschen in die Grauzone der Tabelle müssen wir unbedingt verhindern. Der Anspruch ist der, dass wir uns in der Tabelle noch zwei, drei Plätze nach vorne arbeiten“, betont Holger Reinders. Dazu sollen auch die neu verpflichteten Paul Hoffmeister (30, Offensivspieler, zuletzt Sparta Bilk, davor VfB 03 Hilden II) und Daniel Kauffeldt (34, Defensivmann vom TSV Solingen II) beitragen.
Nachdem die intensive Winterphase zunächst beendet scheint, können die Süder auch wieder ihr normales Trainingsprogramm durchziehen. Inklusive der drei Test-Heimspiele gegen TuSpo Richrath (18. Januar, 15.45 Uhr), SC Reusrath (21. Januar, 19.30 Uhr) und VfB Langenfeld (25. Januar, 15.45 Uhr).