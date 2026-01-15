SpVg Hilden 05/06 will jetzt wieder angreifen

Gibt der 3:1-Finalsieg gegen Kreisliga B-Spitzenreiter MSV Hilden am vergangenen Sonntag beim Hildener Hallen-Futsal-Masters der SpVg 05/06 einen Motivationsschub für die Rückrunde? Oder der Einzug ins Halbfinale des Kreispokals? Zwei berechtigte Fragen, nachdem die Hinrunde in der Kreisliga A Düsseldorf (nur) auf dem sechsten Platz endete.

Eine Säule zieht es in die Landesliga

Dabei hatte die Vorstandsetage vor dem Saisonauftakt in personeller Hinsicht an einigen Stellschrauben gedreht. Mit Thomas Zak (zuletzt TSV Solingen II) und Michael Sagorski (TG Burg) wechselte ein neues Trainerduo an den Weidenweg. Torwarttrainer blieb Robin Jasch. Das kickende Personal fand durch die Verpflichtung der beiden Landesligaspieler des VfB 03 Hilden II, Kai Stanzick und Timo Kunzl, eine Aufwertung. Auch Vincenzo Lorefice (31), beim VfB 03 einst in der Oberliga unterwegs, kam als Hoffnungsträger. „Möglichst oben mitspielen“ hieß nicht von ungefähr die Zielsetzung.

Die Rechnung ging indes nicht ganz auf. Stanzick agierte neben Florian Müller stets zuverlässig im Abwehrzentrum, verabschiedete sich aber jetzt zum Landesligisten TSV Solingen. Heimkehrer Kunzl machte ebenfalls einen ordentlichen Job. Dagegen fand Lorefice keine sportliche Bindung. „Vincenzo ist trotz seiner fünf Tore bei 15 Einsätzen nie so richtig bei uns angekommen, konnte die Erwartungen bis auf wenige Ausnahmen nicht erfüllen. Das passte einfach nicht. Wir haben uns jetzt einvernehmlich getrennt“, sagt Holger Reinders. Der 1. Vorsitzende ergänzt: „Unter dem Strich spielten wir eine Hinrunde mit Höhen und Tiefen. Was uns fehlte, war die Konstanz über mehrere Wochen. So haben wir viele Punkte liegen lassen, weil auch die herausgespielten Chancen nur unzureichend genutzt wurden.“

Vor dem Rückrundenstart am 1. Februar ist der Kontakt zum Spitzenduo SC Unterbach (41 Zähler) und und Sportfreunde Gerresheim (39) mit den derzeit notierten 29 Punkten zunächst abgerissen. Gleichwohl hätte es gut und gerne Rang vier sein können. Aber dem stand die 2:3-Niederlage (mit zwei Gegentoren in der Nachspielzeit!) im letzten Meisterschaftsspiel beim TSV Urdenbach entgegen.