SpVg Hilden 05/06 verliert das Verfolgerduell SSV Erkrath besiegt Hellas. SV Nord unterliegt TuSA 06 am Tag der offenen Tore. SSVg Haan verschenkt den Sieg.

SpVg Hilden 05/06 – SV Wersten 04 1:2 (1:1). Im Samstagnachmittag-Verfolgerduell unterlagen die Süder dem Bezirksligaabsteiger denkbar knapp. 05/06-Coach Andreas Kober haderte mit dem Schiedsrichter, der in der zweiten Halbzeit Bastian Adoma dreimal in Abseitsposition wähnte und zurückpfiff, beim 2:0-Siegtreffer (86.) die Abseitsstellung von SVW-Angreifer Marc Frackowiak indes übersah. „Das waren wichtige Situationen, die eine kampfbetonte auf gutem Niveau stehende Kreisliga A-Partie letztlich entschieden. Aus meiner Sicht hätte ein Unentschieden eher dem Spielverlauf entsprochen“, urteilte Kober. In der Anfangsphase (3., 15.) versiebte Adoma zwei gute Gelegenheiten, bevor Wersten durch den Treffer von Malek Elyaser in Führung ging (14.). Fast mit dem Pausenpfiff der Ausgleich durch Taoufik Baouch, dem Hicham Bajut aufgelegt hatte.

SpVg. Hilden 05/06: Carla – Jeuck (86. Mertes), Hofrath, Müller, Schläbitz, H. Bajut (74. Pastow), Nadir (82. Cucci), Trautner (86. Tiedemann), Citak, Adoma, Baouch.