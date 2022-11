SpVg Hilden 05/06 lädt wieder zum „Mädchentag“ Schnuppertraining am kommenden Samstag.

Der erste Fußball-Mädchentag der SpVg Hilden 05/06 war ein großer Erfolg für den Klub. „15 Mädchen sind gekommen und hatten viel Spaß. Acht oder neun können sich auch vorstellen, den Sport im Verein zu machen. Drei bis vier der jüngeren wollen aber lieber in einer reinen Mädchenmannschaft Fußball spielen“, berichtet Holger Reinders. Was den Vorsitzenden besonders freut: „Eine wird jetzt 16 und fängt in der Frauenmannschaft an. Sie hat auch noch eine Freundin mitgebracht.“

Aufgrund der guten Resonanz wollen die Süder jetzt nochmal ein Probetraining anbieten, um so vielleicht weitere Kinder und Jugendliche für den Fußballsport zu begeistern. Am kommenden Samstag von 9 bis 10.45 Uhr steigt das Schnuppertraining auf dem Sportplatz am Weidenweg. Mit von der Partie sind die beiden Trainer der Damenmannschaft sowie Spielerinnen des Teams. „Ich fände es total schön, wenn wir eine Mädchenmannschaft hinbekommen“, sagt Reinders. Falls das nicht klappt, ist angedacht, eine Mannschaft ohne Wertung für den Wettbewerb zu melden. „Wir wollen einfach, dass die Kinder ans Spielen kommen“, erklärt der Vorsitzende.

Wie groß der Teamgedanke im Klub ist, unterstrich auch die Beteiligung am „Dreck-Weg-Tag“. Rund 30 Mitglieder und Trainer brachten die Anlage am Weidenweg in Ordnung. Darunter ein Landschaftsgärtner, der ehrenamtlich half, die vorhandenen Dornenbüsche „zu bändigen“. Rund sechs Stunden arbeiteten die Freiwilligen. „Man erkennt den Platz kaum wieder, so aufgeräumt sieht er aus“, freut sich Reinders über das Engagement und betont: „Das Vereinsleben bei den Südern ist wirklich intakt.“