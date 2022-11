SpVg. Hilden 05/06 kontert den SV Hösel aus In der Düsseldorfer Kreisliga A spielen SSV Erkrath und SV Hilden-Nord jeweils unentschieden, die SSVg Haan gewinnt in Solingen.

SV Hösel – SpVg. Hilden 05/06 1:3 (0:1). Die Süder brachten dem Tabellendritten in diesem Verfolgerduell nach dessen vier Siegen in Serie wieder die erste Niederlage bei. Bastian Adoma traf auf Zuspiel von Taoufik Baouch zur Pausenführung (34.). Nach dem Seitenwechsel forcierte Hösel das Tempo, drängte auf den Ausgleich. Hilden konterte, erhöhte durch Torben Tiedemann auf 2:0 (73.). 05/06-Keeper Pascal Carla stand einige Male im Mittelpunkt, hielt, was zu halten war, hatte nur beim 1:2 (83.) des eingewechselten Tom Luca Pasky keine Abwehrchance. Die Gastgeber kassierten eine „Ampelkarte“ (85.) und wurden durch das 1:3 von Hussein Nadir kalt erwischt (86.). Der stand goldrichtig, als Sascha Hofrath unmittelbar zuvor mit einem Freistoß den Querbalken traf. „Hösel war natürlich der erwartet schwere Gegner. Wir hielten mit einer Top-Teamleistung dagegen. Die Jungs bewiesen eine vorbildliche Einstellung und haben alles rausgehauen“, zollte Trainer Andreas Kober seiner Mannschaft ein Gesamtlob.

„Das mögliche 2:0 wäre wohl die Vorentscheidung gewesen. Wir hatten in der zweiten Halbzeit ohnehin Vorteile, ließen in der Defensive – bis auf das vermeidbare Gegentor – nichts anbrennen“, fasste Erkraths Coach Daniel Hummler nach dem Abpfiff zusammen. Beim Ausgleich (83.) durch Nikola Aleksic war seine Abwehr allerdings einen Moment unkonzentriert, leistete sich im Spielaufbau einen unnötigen Fehler, und das wurde bestraft.

SC Düsseldorf-West II – SV Hilden-Nord 3:3 (1:2). Die auf den letzten Platz abgerutschten Hildener haderten mit den Fußballmächten. „Unbegreiflich, dass der Schiedsrichter zehn, elf Minuten nachspielen ließ. Dafür gab es überhaupt keine Veranlassung. Besonders ärgerlich, dass der Ausgleich für West in der 97. Minute fällt. Andererseits müssen wir die zwischenzeitlich 3:1-Führung auch ins Ziel bringen“, konstatierte Hildens Co-Trainer Mursel Zabeli. Das 1:0 der Oberkasseler (38.) war ein Weckruf für die Gäste. Mit einem an Abderrahim Tadlaoui verwirkten Foulelfmeter (40.) glich Onur Kocak aus, der fünf Minuten später Mohamed El Quitar maßgerecht zur 2:1-Pausenführung auflegte. Das 3:1 (60.) ging ebenfalls auf das Konto von El Quitar. Die Torschützen Kocak und El Quitar mussten die Hildener endgültig auf die Siegerstraße bringen, bevor West (79., 90.+7) doch noch ausglich.

SV Hilden-Nord: Uszycki – Nyamtiro, Sezek, Bayram, Brückner, Veseli, El Quitar (85. Sounde), Tadlaoui, Boyraoua (89. Paschek), O. Kocak, Alili.

SSVg 06 Haan – SV Solingen 08/10 II 2:1 (0:0). „Eine sensationelle Parade“ (O-Ton Trainer Yassin El Yaghmouri) von Torhüter Benni Abazay, der einen Kopfball der Gäste in der 90. Minute gerade noch so aus dem Torwinkel kratzte, sicherte den Haanern im Kellerduell drei wichtige Punkte. Abazay hatte seine Elf schon zuvor (16.) vor einem Rückstand bewahrt. Fünf Minuten nach Wiederbeginn brachte Serdar Celik die Einheimischen nach dem Freistoß von Yassir Assakour per Kopfball in Führung. Solingens Maximilian Kattmer staubte zum Ausgleich ab (67.). Doch die Haaner hatten noch einen im Köcher: Ahmet-Can Aktas war nach einem vom gegnerischen Torsteher abgewehrten Schuss von Fatih Kilic zur Stelle (80.). „Es wurde ja auch allmählich wieder Zeit. Es ging heute nur um die drei Punkte. Benni hielt uns mit zwei Glanzparaden im Spiel, aber letztlich war es ein verdienter Sieg“, bilanzierte Chefcoach El Yaghmouri, der nun mit Mirco Cesari und Koray Erisken zwei Co-Trainer an seiner Seite weiß.

SSVg 06 Haan: Abazay – Bastami, Akdemir, Celik (56. Kilic), Stege, H. Aktas, El Guzouli (29. Nefes), Maral, Y. Assakour (74. Airoud), C.-A. Aktas, K. Nassen (86. O. Kahraman).