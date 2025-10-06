Spvg. Hiddenhausen setzt ihren guten Lauf fort

Im ersten Durchgang waren die Spielanteile verteilt, die Gastgeber hatten die besseren Chancen und zweimal Pech, als Max Klipker und Radu Scoarta jeweils den Pfosten trafen. Nach der Wechsel suchten die „Vereinigten“ sofort den Vorwärtsgang und belohnten sich in der 57. Minute mit dem Führungstreffer. Nach einer Ecke von Lennart Madroch stieg Dominic Buchholz am Fünfmeterraum hoch und traf mit einem Kopfball.

„Wir hätten das Spiel schon in der ersten Hälfte ziehen müssen und lösen es dann mit einer Standardsituation. Da sind wir stark“, erklärte Scheidies. Den Deckel drauf machten die Gastgeber in der 80. Minute durch einen von Scoarta verwandelten Foulelfmeter, zuvor war der durchgebrochene Marc André Salle links von Eidinghausens Hassan-Kaan Özdemit gelegt worden. Hiddenhausen ist damit inzwischen seit sechs Partien unbesiegt. „Und es ist unser insgesamt viertes Spiel ohne Gegentor, auch dafür kann man sich etwas kaufen. Wir haben im Moment einen guten Lauf und wollen diesen auch noch weiter fortsetzen“, sagte Scheidies, der am kommenden Sonntag mit seinem Team beim Tabellenführer Pödinghausen im Einsatz ist.