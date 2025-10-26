SpVg-Heimspiel gegen den SVS: So will Tönnies die Siegesserie ausbauen

Zehn Spieltage ist die bisherige Saison in der Oberliga Niederrhein bislang alt, die SpVg Schonnebeck befindet sich nach zuvor kurzzeitiger Schwächephase im Aufwärtstrend und konnte aus den jüngsten Begegnungen gegen die Verfolger VfL Jüchen-Garzweiler und Sportfreunde Baumberg bedeutende sechs Punkte verzeichnen. Am Sonntag kommt nun der SV Sonsbeck an den Schetters Busch, der im Gegensatz zu den Hausherren zuletzt nicht überzeugen konnte. Dennoch warnt SpVg-Coach Dirk Tönnies vor den Qualitäten des anstehenden Gegners und erklärt gegenüber FuPa Niederrhein die Vorgaben für die Partie.

Sowohl gegen Aufsteiger Jüchen-Garzweiler als auch gegen die Sportfreunde aus Baumberg gelangen der SpVg Schonnebeck zuletzt zwei knappe 2:1-Erfolge, wodurch die Schwalben Tabellenplatz drei verteidigen konnten. Weil Spitzenreiter Ratingen 04/19 und Verfolger KFC Uerdingen aber bereits am Freitagabend vorlegen konnten, ist die SpVg im Heimspiel gegen Sonsbeck darauf aus, den Rückstand auf die Konkurrenten zu verringern. Schonnebeck-Cheftrainer Dirk Tönnies blickt vor der Partie auf die Stärken des Kontrahenten und findet lobende Worte für seinen Gegenüber Heinrich Losing.

Während es beim Vorjahres-Vizemeister aus Schonnebeck zuletzt durchaus rund lief, zeigt die Formkurve des nun anstehenden Kontrahenten dagegen steil nach unten: Jedes der vergangenen drei Ligaauftritte verlor der SV Sonsbeck, gegen Aufsteiger SV Blau-Weiß Dingden gab es zuletzt gar eine 0:4-Klatsche. Dennoch warnt SpVg-Coach Tönnies vor den Qualitäten der SVS und lobt insbesondere Übungsleiter Heinrich Losing:

„Ich halte ihn für einen sehr guten Trainer, der schon seit vielen Jahren sehr gute Arbeit leistet“, lobt Tönnies die Arbeit seines Gegenüber, der das Traineramt bei der SVS bereits seit 2019 innehat. Demnach komme es im direkten Aufeinandertreffen mit dem Tabellenelften insbesondere darauf an, das eigene Spiel durchzudrücken und voller Selbstvertrauen aufzuspielen, wie Tönnies versichert: „Wir müssen versuchen, unser Spiel gegen einen wahrscheinlich tief stehenden Gegner aufzuziehen und mit unserer aggressiven Art erfolgreichen Fußball zu spielen. Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns und wollen das Selbstvertrauen auch mit in die Partie gegen Sonsbeck nehmen“, resümiert der 51-jährige Übungsleiter.

„Entwicklungsprozess“ schreitet weiter voran

Nach einem besonders großen personellen Umbruch im Sommer galt es für die SpVg zunächst, schnellstmöglich eine Einheit zu formen und die vielen Neuverpflichtungen zu integrieren. Chefcoach Tönnies sprach vor diesem Hintergrund immer wieder von einem „Entwicklungsprozess“, der einige Zeit beanspruchen würde. Gute zwei Monate nach dem Saisonstart scheint dieser Prozess bereits weit fortgeschritten, was allen voran die zuletzt überzeugenden Auftritte sowie die bisherige Punkteausbeute belegen.

Diesen Schwung gilt es nun auch in die Begegnung mit dem SV Sonsbeck zu nehmen, in welcher die SpVg neben Len Blackmann (Rückschlag nach Verletzung am Sprunggelenk) auch auf die beiden zuletzt ins Mannschaftstraining zurückgekehrten Malik Timmerberg und Tim Kuhlmann verzichten muss. Hinzu kommen die Ausfälle der Langzeitverletzten Hugo Schmidt und Tim Ulrich. Anstoß der Partie am Schetters Busch ist am Sonntag um 15 Uhr.