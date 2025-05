SpVg Hagen 11 auf Meisterkurs – Salchendorf stoppt Sunderns Serie

Ist diese Liga schon vorentschieden? Primus SpVg Hagen 11 kann nach dem 6:0-Kantersieg über den SV Ottfingen den Meistersekt schon einmal kalt stellen. Der Sechs-Punkte-Vorsprung auf den SuS Bad Westernkotten sollte drei Spieltage vor Schluss unmöglich einzuholen sein. Mit Schützenhilfe könnte Hagen schon am nächsten Spieltag in Attendorn die Meisterschaft und Westfalenliga-Rückkehr feiern. Für Ottfingen könnte angesichts des Sieben-Punkte-Rückstands auf das rettende Ufer der Abstieg schon am nächsten Wochenende Realität werden.