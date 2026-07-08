SpVg Gustorf/Gindorf: Nach Scheitern in der Relegation jetzt Meister Ein Jahr nach dem unglücklichen Relegationsergebnis gelingt der SpVg Gustorf/Gindorf nach 15 Jahren die Rückkehr in die Kreisliga A. von RP / Sophie Rhine · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Die SpVg Gustorf/Gindorf hat den Aufstieg in die Kreisliga A geschafft. – Foto: Nina Schmitz

Weil die SpVg Gustorf/Gindorf in der Vorsaison in der Relegation den Aufstieg knapp verpasst hatte, stellte sich das Trainerteam auf eine zähe Spielzeit ein. Doch das Gegenteil war der Fall: Die Mannschaft legte noch eine Schippe drauf und sicherte sich mit fünf Punkten Vorsprung die Meisterschaft in der Kreisliga B.

„Wir dachten, es wird eher schwierig und wir gucken einfach von Spiel zu Spiel“, erzählt der Sportliche Leiter Marco Müller. „Wir haben dann aber schnell gesehen, dass es ziemlich positiv läuft. Die Mannschaft ist einfach noch mal enger zusammengerückt, der Zusammenhalt war der Wahnsinn!“ Trainer Marcel Stormanns sieht die Stärke der Mannschaft ebenfalls im Zusammenhalt: „Wir haben ein super Teamgefüge – von der Mannschaft übers Trainerteam bis zum gesamten Verein. Dadurch kriegen die Spieler ihre individuellen Fähigkeiten gefühlt immer noch ein Quäntchen besser auf den Platz und laufen den Meter mehr füreinander.“ Einzelne Spieler hervorzuheben, fällt ihm schwer: „Es war immer eine komplette Mannschaftsleistung. Vielleicht sticht Stephan Lieder etwas hervor – unser Topscorer. Der hat mit 35 Jahren die Liga einfach überrannt. Aber auch das ging nur dank starker Vorarbeit.“

Für Müller war das entscheidende Spiel das erste Spiel nach der Winterpause, als die Spielvereinigung in Kapellen gewann: „Wir lagen zurück und eigentlich dachte man schon, dass wir das nicht mehr gewinnen. In der Nachspielzeit haben wir die Partie per Freistoß gedreht und ich glaube, das war der Türöffner für die restliche Saison. Ab da wussten wir, dass wir immer zurückkommen können und jedes Spiel drehen können.“ Stormanns sieht es ähnlich: „Kapellen war schon das Highlight der Saison.“ Ein weiteres Schlüsselspiel war für ihn der Heimsieg gegen Delrath – da noch Herbstmeister und vor Gustorf in der Tabelle – am letzten Spieltag vor der Winterpause. Ziel im Winter angepasst Kein Wunder also, dass das Ziel in der Winterpause nach oben angepasst wurde: „Bis Mitte der Hinrunde war der Aufstieg bei uns überhaupt kein Thema, wir wollten im oberen Drittel landen“, sagt der Coach. Müller ergänzt: „Nach der Hinrunde haben wir uns noch mal zusammengesetzt und beschlossen, dass wir jetzt da oben bis zum Ende mitspielen wollen.“ Der Schwung und die Euphorie aus den beiden Siegen gegen die direkte Konkurrenz wurde mitgenommen: „Wir hatten auch in der Winterpause bei der Vorbereitung nie ein Training mit weniger als 16 Spielern. Gerade in den Wintermonaten ist das bemerkenswert, da haben wir auch im Vorjahr schon mal mit sieben oder acht Spielern rumgekrebst. Die Mannschaft hatte einfach Bock und war durchgehend motiviert“, so Stormanns. „Es hat sich nie ein Schlendrian eingeschlichen.“