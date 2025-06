SpVg Gustorf/Gindorf: Der zweite Aufstieg in Folge

In der Saison 2022/23 musste die SpVg Gustorf/Gindorf ihre Damenmannschaft aufgrund eines zu dünnen Kaders aus der Niederrheinliga zurückziehen. Das Team wurde in die Kreisliga zurückgestuft – und gewann dort jedes Spiel. In dieser Saison folgte der Bezirksliga-Titel und somit der zweite Aufstieg in Folge.