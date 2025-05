SpVg Frechen will den Flow bewahren: "Kein Spieler will verlieren"

Die SpVg Frechen 20 empfängt am Sonntag die U23 von Fortuna Köln zum Duell zweier ambitionierter Teams, die zuletzt jedoch sehr unterschiedliche Wege eingeschlagen haben. Während Frechen durch den späten 1:0-Erfolg in Hennef das Selbstvertrauen stärken konnte, steckt die Mannschaft von Fortuna-Trainer Bogdan Komorowski tief in der Krise. Fünf Niederlagen in Folge und zuletzt ein bitteres 2:3 gegen Vichttal stehen für die Gäste zu Buche.