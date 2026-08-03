SpVg Flittard wagt den totalen Neustart: Knapp 30 Neue Neuer Trainer und ein komplett neues Team nehmen die Bezirksliga in Angriff von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Vom Landesliga-Kader blieben am Ende nur mehr drei Spieler übrig. – Foto: Christoph Tiroux

Die SpVg Köln-Flittard hat nach dem bitteren Abstieg ein völlig verändertes Gesicht bekommen. Beim ehemaligen Landesligisten blieb im Sommer wahrlich kein Stein auf dem anderen, weshalb die Uhren an der Roggendorfstraße komplett auf Null gedreht werden.

Radikaler Schnitt im Kader Nach drei Jahren in der Landesliga geht es für die Spielvereinigung wieder im Klassement der Bezirksliga 1 um Punkte. Der Abstieg hat zu einer grundlegenden Neuausrichtung auf allen Ebenen geführt. Neben einem neu besetzten Vorstand gab es vor allem an der Seitenlinie die Veränderung: Angelo Mazza hat den Klub in Richtung TSV Schönau verlassen, dafür schwingt nun Dogan Oymak das Zepter. Der 39-Jährige ist in der Staffel 1 ein alter Bekannter, coachte er doch bis Ende März noch den künftigen Ligakonkurrenten CfB Ford Niehl. Oymak blickt ohne Groll auf das schwere Erbe zurück: „Für uns beginnt jetzt eine neue Saison in der Bezirksliga. Die vergangene Spielzeit war für den gesamten Verein eine große Herausforderung – nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch. Es gab einige Veränderungen und Situationen, die sicherlich ihren Einfluss auf die Mannschaft hatten. Am Ende hat es leider nicht gereicht, die Klasse zu halten. Den Abstieg haben wir mittlerweile verarbeitet. Jetzt richtet sich der Blick nach vorne. Der Verein hat sich neu aufgestellt, der Vorstand wurde neu besetzt und auch im Trainerteam der Senioren gibt es einen Neuanfang. Wir wollen gemeinsam Schritt für Schritt etwas aufbauen und den Verein wieder in ruhigeres Fahrwasser bringen.“

Oymak: "Viele sammeln ihre ersten Erfahrungen in der Bezirksliga" Das Ausmaß der sportlichen Runderneuerung lässt sich perfekt an den nackten Zahlen ablesen: Fast 30 Neuzugänge vermeldet der Klub für die anstehende Spielzeit. Lediglich drei Akteure aus dem alten Landesliga-Aufgebot sind Flittard treu geblieben. Das neue Kollektiv umfasst stolze 32 Spieler, die sich vor allem aus jungen Talenten aus dem eigenen Nachwuchs und Akteuren aus den Kreisligen zusammensetzen. Um aus der riesigen Gruppe schnellstmöglich eine funktionierende Einheit zu formen, bat das Trainerteam ungewohnt früh zum Aufgalopp auf den Trainingsplatz: „Wir haben mit der Vorbereitung bewusst früh begonnen, weil wir als Trainerteam erst relativ spät übernommen haben und möglichst viel Zeit mit der Mannschaft gewinnen wollten. Insgesamt bin ich mit den ersten Wochen sehr zufrieden. Wir gehen mit 32 Spielern in die Saison, viele davon kommen aus dem Jugendbereich oder sammeln jetzt ihre ersten Erfahrungen in der Bezirksliga. Unser Fokus liegt darauf, möglichst schnell eine funktionierende Mannschaft zu formen und die Abläufe zu verinnerlichen. Besonders positiv ist, mit welchem Ehrgeiz die Jungs arbeiten. Viele haben bereits in der Sommerpause ihre individuellen Pläne konsequent umgesetzt. Das zeigt uns, dass wir Spieler mit dem richtigen Charakter gefunden haben, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und hart zu arbeiten.“