SpVg Flittard wagt den totalen Neustart: Knapp 30 Neue

Die SpVg Köln-Flittard hat nach dem bitteren Abstieg ein völlig verändertes Gesicht bekommen. Beim ehemaligen Landesligisten blieb im Sommer wahrlich kein Stein auf dem anderen, weshalb die Uhren an der Roggendorfstraße komplett auf Null gedreht werden.
Nach drei Jahren in der Landesliga geht es für die Spielvereinigung wieder im Klassement der Bezirksliga 1 um Punkte. Der Abstieg hat zu einer grundlegenden Neuausrichtung auf allen Ebenen geführt. Neben einem neu besetzten Vorstand gab es vor allem an der Seitenlinie die Veränderung: Angelo Mazza hat den Klub in Richtung TSV Schönau verlassen, dafür schwingt nun Dogan Oymak das Zepter. Der 39-Jährige ist in der Staffel 1 ein alter Bekannter, coachte er doch bis Ende März noch den künftigen Ligakonkurrenten CfB Ford Niehl.
Oymak blickt ohne Groll auf das schwere Erbe zurück: „Für uns beginnt jetzt eine neue Saison in der Bezirksliga. Die vergangene Spielzeit war für den gesamten Verein eine große Herausforderung – nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch. Es gab einige Veränderungen und Situationen, die sicherlich ihren Einfluss auf die Mannschaft hatten. Am Ende hat es leider nicht gereicht, die Klasse zu halten. Den Abstieg haben wir mittlerweile verarbeitet. Jetzt richtet sich der Blick nach vorne. Der Verein hat sich neu aufgestellt, der Vorstand wurde neu besetzt und auch im Trainerteam der Senioren gibt es einen Neuanfang. Wir wollen gemeinsam Schritt für Schritt etwas aufbauen und den Verein wieder in ruhigeres Fahrwasser bringen.“
Das Ausmaß der sportlichen Runderneuerung lässt sich perfekt an den nackten Zahlen ablesen: Fast 30 Neuzugänge vermeldet der Klub für die anstehende Spielzeit. Lediglich drei Akteure aus dem alten Landesliga-Aufgebot sind Flittard treu geblieben. Das neue Kollektiv umfasst stolze 32 Spieler, die sich vor allem aus jungen Talenten aus dem eigenen Nachwuchs und Akteuren aus den Kreisligen zusammensetzen.
Um aus der riesigen Gruppe schnellstmöglich eine funktionierende Einheit zu formen, bat das Trainerteam ungewohnt früh zum Aufgalopp auf den Trainingsplatz: „Wir haben mit der Vorbereitung bewusst früh begonnen, weil wir als Trainerteam erst relativ spät übernommen haben und möglichst viel Zeit mit der Mannschaft gewinnen wollten. Insgesamt bin ich mit den ersten Wochen sehr zufrieden. Wir gehen mit 32 Spielern in die Saison, viele davon kommen aus dem Jugendbereich oder sammeln jetzt ihre ersten Erfahrungen in der Bezirksliga. Unser Fokus liegt darauf, möglichst schnell eine funktionierende Mannschaft zu formen und die Abläufe zu verinnerlichen. Besonders positiv ist, mit welchem Ehrgeiz die Jungs arbeiten. Viele haben bereits in der Sommerpause ihre individuellen Pläne konsequent umgesetzt. Das zeigt uns, dass wir Spieler mit dem richtigen Charakter gefunden haben, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und hart zu arbeiten.“
Auf dem Transfermarkt stand die sportliche Leitung vor einer echten Mammutaufgabe. Durch die späte Personalentscheidung auf dem Trainerposten blieben nur wenige Wochen, um ein schlagkräftiges Team auf die Beine zu stellen. Oymak sieht die Zusammensetzung pragmatisch: „Es ist uns gelungen, viele junge, talentierte Spieler sowie einige Akteure aus verschiedenen Kreisliga-Mannschaften zu verpflichten. Mit der Entwicklung unseres Kaders sind wir insgesamt zufrieden. Natürlich gibt es immer Bereiche, in denen man sich weiter verbessern kann, aber aktuell liegt unser Schwerpunkt darauf, aus dieser Gruppe eine geschlossene Einheit zu formen.“
Bezüglich der kommenden Gegner schaut der Übungsleiter auf ein ausgeglichenes Tableau, bei dem auch die Neulinge der Liga eine gute Rolle spielen dürften. Eine klare Favoritenrolle schiebt er der Konkurrenz nicht zu.
„Viele Mannschaften haben sich sinnvoll verstärkt oder ihren Kader zusammenhalten können. Deshalb sehe ich keinen klaren Top-Favoriten. Auch die Aufsteiger sollte man nicht unterschätzen. Sie kommen oft mit viel Selbstvertrauen und einer guten Teamdynamik in die Saison. Insgesamt wird es für jede Mannschaft eine anspruchsvolle Spielzeit", schätz Oymak die Bezirksliga-Spielzeit 2026/27 ein und fügt hinzu: "Wir wissen, dass wir als neu zusammengestellte Mannschaft zunächst Lehrgeld zahlen werden. Viele Spieler müssen sich erst an das Niveau der Bezirksliga gewöhnen, und es wird Zeit brauchen, bis alle Abläufe sitzen. Deshalb geht es für uns in erster Linie darum, als Mannschaft zusammenzuwachsen und uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wenn wir Woche für Woche Fortschritte machen und auf dem Platz immer 100 Prozent investieren, bin ich überzeugt, dass wir unsere Ziele erreichen können. Wir wollen uns stabilisieren, gemeinsam wachsen und das Maximum aus unserer Mannschaft herausholen.“