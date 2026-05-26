SpVg Eidertal Molfsee zieht Toptalent Paul Vones hoch von Ismail Yesilyurt · Heute, 20:14 Uhr · 0 Leser

V. l. - Co-Trainer Torben Bornhöft, Trainer Heiko Dukats-Jadwizak, Paul Vones, Ligamanager Chris Foley. – Foto: SpVg Eidertal Molfsee

Die SpVg Eidertal Molfsee setzt ihren eingeschlagenen Weg der gezielten Nachwuchsförderung konsequent fort. Wie der Verein mitteilte, rückt Mittelfeldtalent Paul Vones zur kommenden Spielzeit aus der eigenen U19 fest in den Kader der Ligamannschaft auf. Damit schlägt der 19-jährige Offensivspieler ein neues, spannendes Kapitel in seiner noch jungen Karriere auf und soll den Herrenbereich der Spielvereinigung künftig mit frischen Impulsen beleben.

Der Youngster, der von seinen Teamkollegen aufgrund seiner robusten und unerschrockenen Spielweise auch gerne mal mit dem Spitznamen „Maguire“ gerufen wird, bringt ein extrem vielversprechendes Gesamtpaket mit an den Ball. Der Rechtsfuß zeichnet sich auf dem Platz durch ein hervorragendes Spielverständnis, eine hohe Passgenauigkeit und ausgeprägte Übersicht aus – Attribute, die er mit einem unbändigen Kampfgeist paart.

Einstand nach Maß: Traumstart bei den zweiten Herren Dass der Schritt in den Seniorenbereich für den 19-Jährigen keineswegs zu früh kommt, bewies er bereits eindrucksvoll bei seinen ersten Schnupperkursen im Männerfußball. Bei seinen ersten beiden Übergangs-Einsätzen für die zweite Herrenmannschaft der Eidertaler fügte er sich nahtlos ein und krönte seine Auftritte jeweils prompt mit eigenen Treffern.