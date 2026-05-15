SpVg Eidertal Molfsee holt Spieler zurück: Alexander Root kommt von Ki

Alexander Root zwischen dem neuen Cheftrainer Heiko Dukats-Jadwizak und Co-Trainer Torben Bornhöft. – Foto: SpVg Eidertal Molfsee

Die SpVg Eidertal Molfsee vermeldet einen Neuzugang für die Saison 2026/27. Der Landesligist gab bekannt, dass der 19-jährige Mittelfeldakteur Alexander Root vom FC Kilia Kiel II zurück an seine alte Wirkungsstätte wechselt. Nach nur einem Jahr Abstinenz zieht es das Talent damit zurück ins Eidertal.

Alexander Root darf man als spielintelligenten und durchsetzungsstarken Akteur vorstellen, der seine Qualitäten vor allem im zentralen Mittelfeld sowie auf der Sechser-Position voll entfalten kann. Neben einem starken rechten Fuß zeichnet sich der Youngster durch ein gutes Dribbling, ausgeprägte Kreativität und eine bemerkenswerte Übersicht auf dem grünen Rasen aus.

Der sportliche Leiter der Molfseer, Chris Foley, machte bei der Vorstellung des Rückkehrers deutlich, wie viel er von den Fähigkeiten des 19-Jährigen hält:

„Alexander bringt viele Eigenschaften mit, die für unser Spiel im Zentrum von großer Bedeutung sind. Er ist zweikampfstark, spielintelligent und besitzt für sein Alter eine Vororientierung, die außergewöhnlich ist.“

Mit der „Alles oder Nix“-Mentalität zu neuen Zielen

Für den Mittelfeldspieler selbst ist der Wechsel zurück zur Spielvereinigung eine Herzensangelegenheit und gleichzeitig der logische nächste Schritt in seiner fußballerischen Ausbildung. Das vertraute Umfeld soll ihm dabei helfen, schnell wieder Fuß zu fassen und die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen.

Root blickt voller Vorfreude und mit großem Ehrgeiz auf seine zweite Amtszeit im Eidertal:

„Für mich ist die Rückkehr zur SpVg Eidertal Molfsee ein bewusster und wichtiger Schritt. Ich kenne das Umfeld, den Verein, das Trainerteam und ich weiß, welche Möglichkeiten sich mir hier bieten. Jetzt gilt es, hart zu arbeiten, mich weiterzuentwickeln und der Mannschaft zu helfen. Meine Mentalität ist dabei ganz klar: Alles oder Nix.“

Mit dieser kompromisslosen Einstellung passt der Neuzugang bestens in das sportliche Konzept der Molfseer. Für die neue Saison hat sich Root bereits ein klares und ambitioniertes Saisonziel gesetzt: Er will mit der SpVg Eidertal Molfsee im oberen Tabellendrittel ein gewichtiges Wort mitreden.

Steckbrief zu Alexander Root: