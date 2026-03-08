SpVg Eidertal Molfsee gewinnt Spitzenspiel 2:1 bei Weiche II

Beide Mannschaften fanden schnell ins Spiel und suchten spielerische Lösungen. Die Gastgeber aus Flensburg gingen nach gut einer Viertelstunde in Führung: Nach einem Angriff über die rechte Seite, bei dem Ilidio Pastor Santos und Jonas Kabus vorbereitet hatten, prallte ein Abschluss von Nico Empen an den Pfosten, Elias Kurzbach reagierte am schnellsten und drückte den Ball zum 1:0 über die Linie.

Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Hasanbegovic hatte nahezu dieselbe Elf aufgeboten, die schon beim 7:2-Erfolg gegen TuS Jevenstedt überzeugt hatte – mit einer Veränderung: Für Marvin Blümke begann Selim Cetintürk auf der linken Außenbahn. Dieser Wechsel zahlte sich schnell aus. „Wir sind gut reingekommen, wie letzte Woche schon von Anfang an“, sagte Hasanbegovic. „Dann kombinierte der Gegner über außen durch, flankt rein, an den Pfosten, Abpraller, steht einer vom Gegner und macht den rein. Trotzdem haben wir nicht aufgehört, Fußball zu spielen.“ Nur wenige Minuten nach dem Rückstand fasste sich Cetintürk aus rund 16 Metern ein Herz und traf trocken zum 1:1.

Salih Ramo trifft kurz vor der Pause

Eidertal übernahm mehr und mehr die Kontrolle, kombinierte sicher und setzte Weiche immer wieder unter Druck. „Wir wussten, dass der Gegner diesmal ein Stück weit stärker wird, haben aber trotzdem versucht, unser Spiel zu machen – und das ist uns letztendlich gelungen“, so Hasanbegovic. Kurz vor der Pause belohnte sich seine Mannschaft für den Aufwand: Salih Ramo zog aus der Distanz ab, der Ball flog unhaltbar ins Netz – 1:2 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. „Ein super Schuss von Salih, Weitschuss, und dann zappelte der im Netz. Das war kurz vor der Halbzeit natürlich noch mal für die Jungs echt gut“, sagte der Trainer.

Auf der Gegenseite war Weiche-Coach Dimitry Kehl trotz des Rückstands mit großen Teilen des Auftritts seines Teams einverstanden. „Gutes Spiel von beiden Mannschaften, viel Fußball gesehen, viele gute Sachen von beiden“, bilanzierte er. „Das war ein Spiel auf Augenhöhe mit dem besseren Ende für Molfsee.“

Weiche drückt nach der Pause – Eidertal verteidigt leidenschaftlich

Nach dem Seitenwechsel drehte sich das Bild zunächst. „In der ersten Halbzeit hatte Molfsee ein bisschen mehr Ballbesitz, die waren spritziger, die wollten ein bisschen mehr“, sagte Kehl. „In der zweiten Halbzeit, fand ich, haben wir ganz gut Druck gemacht, Ball gut laufen lassen, haben ein paar Sachen in der Kabine angesprochen und im Zentrum viel besseren Zugriff gekriegt.“ Weiche II schob die Gäste phasenweise tief in die eigene Hälfte und arbeitete konsequent am Ausgleich.

Auch Hasanbegovic sah diese Schwächephase: „Wir hatten so zwischen der 55. und 79. Minute ein bisschen Probleme, wo Weiche immer mehr kam und bei uns vielleicht die Souveränität fehlte.“ Dennoch hielt seine Mannschaft dagegen, verteidigte den Strafraum kompakt und setzte immer wieder Nadelstiche. „Die Jungs, die reingekommen sind, haben sich echt gut eingefügt. Wir haben einen geilen Fight hingelegt, man merkt, dass die Jungs immer weiter zusammenwachsen“, lobte der Coach.