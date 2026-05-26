SpVg Aurich verlängert mit Urgestein Stanislav Geis Routinier bliebt an Bord von p.s. · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Die SpVg Aurich kann auch in der kommenden Saison auf eine ihrer wichtigsten Identifikationsfiguren bauen. Stanislav „Stani“ Geis wird dem Bezirksligisten erhalten bleiben und geht damit in seine mittlerweile elfte Spielzeit bei der SpVg.

Der 31-Jährige gehört seit Jahren zu den konstantesten Spielern der Auricher Mannschaft und nimmt insbesondere innerhalb des Teams eine wichtige Rolle ein. In der laufenden Saison absolvierte der Defensivspieler bislang 19 Einsätze und steuerte dabei ein Tor bei. Vor allem seine Erfahrung und seine Präsenz gelten intern als wichtiger Faktor. „Stani ist die große Konstante unserer Mannschaft der letzten Jahre“, erklärte Aurichs sportlicher Leiter Joon Saadhoff zur Vertragsverlängerung. Gleichzeitig hob Saadhoff die enge Bindung des Abwehrspielers an den Verein hervor: „Er identifiziert sich voll mit der SpVg und geht mit Leistung und Einstellung voran.“

Besonders für die jüngeren Spieler innerhalb des Kaders besitzt Geis laut Vereinsführung eine wichtige Bedeutung. „Gerade für unsere jungen Spieler ist er eine enorm wichtige Führungspersönlichkeit, an der die Jungs sich auflehnen können“, sagte Saadhoff weiter. Entsprechend groß ist die Zufriedenheit bei der SpVg Aurich über die weitere Zusammenarbeit. „Von daher sind wir sehr froh, dass er weiter bei uns in Aurich bleibt“, betonte der sportliche Leiter.