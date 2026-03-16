SpVg Aurich II dreht Derby und siegt verdient mit 3:1

Am Sonntag, 15. März, traf die SpVg Aurich II in der Frauen-Landesliga Weser-Ems auf den SV Hage. Vor heimischem Publikum entwickelte sich von Beginn an ein intensives und temporeiches Derby, in dem die Auricher U20 früh die Kontrolle übernahm.

„Unsere U20 zeigte viel Einsatzbereitschaft, gewann die wichtigen Zweikämpfe und erspielte sich früh gute Torchancen, die schließlich zur verdienten 1:0-Führung führten“, erklärte Trainer Jan Feldkamp. Bereits in der 10. Minute traf Maureen Rietman zur Führung, ehe Mara Dreyer für Hage in der 27. Minute ausglich.

Davon ließ sich das Team der Auricher jedoch nicht beirren. „Davon unbeeindruckt fand das Team schnell zurück ins Spiel und stellte noch vor der Halbzeit mit einem sehenswerten Angriff das 2:1 her“, so Feldkamp. Janna Brinkmann erzielte in der 34. Minute den Treffer, der Aurich die Führung zurückbrachte.

Nach der Pause blieb die Partie umkämpft, doch Aurich kontrollierte das Spiel und kombinierte geschickt nach vorne. Erst in der 80. Minute fiel das erlösende 3:1 durch Alona Podolska. Feldkamp lobte die Mannschaft: „Mit hoher Laufbereitschaft und mannschaftlicher Geschlossenheit brachte das Team den Sieg souverän über die Zeit und feierte damit einen wichtigen Derbyerfolg.“

Mit dem Sieg verbessert sich die SpVg Aurich II auf Rang sieben in der Tabelle, während Hage weiter auf dem elften Platz steht. Das Derby zeigt einmal mehr die Stärke und den Teamgeist der Auricher Nachwuchsmannschaft und unterstreicht die Bedeutung der engen Zusammenarbeit im Kader.