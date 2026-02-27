Spürt ihr es auch? Es geht wieder los! Nach einer langen fußballlosen Zeit rollt endlich wieder der Ball im #StadionamBrett. Zum Auftakt könnte die Aufgabe schwerer nicht sein. Mit dem FC Merzalben gibt der aktuelle Tabellendritte seine Visitenkarte in Erlenbrunn ab. Die Gäste dürfen berechtigterweise auf den Relegationsplatz schielen, der die Möglichkeit zum Aufstieg bietet. Der FCM hat aktuell 37 Punkte auf dem Konto bei einem Torverhältnis von 52:26. Gerade das Torverhältnis sagt sehr viel über die Merzalber Mannschaft aus. Offensiv sehr stark und in der Defensive kaum zu überwinden. Daniel Wadle ist mit 14 Toren der bisher gefährlichste Angreifer gefolgt von Stefan Eiler und Philipp Emanuel mit jeweils zehn Treffern.

Der SVE ist klarer Außenseiter in der Begegnung. Die Mannschaft hinkt ihren Ansprüchen bisher hinterher. Jedoch ist nicht zu unterschätzen, dass die Mannschaft vom Brett sehr heimstark ist. In sieben Spielen konnten fünf Siege, ein unentschieden und nur eine Niederlage verbucht werden. Die Schwäche in der Erlenbrunner Mannschaft liegt in der Defensive. 45 Gegentreffer in siebzehn Begegnungen sind eindeutig zu viel. Die Mannschaft hat an den Problemen gearbeitet und möchte die Rückrunde deutlich besser gestalten. Natürlich ist der SVE der klare Außenseiter, aber das Team vom Brett wird alles raushauen um dem Favoriten ein Bein zu stellen.