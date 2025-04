Giuseppe Paletta, der Spielertrainer des Tabellenführers SV Blau-Weiß Waltershofen, spekuliert auf einen Auswärtserfolg in Emmendingen. – Foto: Verein

„Spüren eher Freude, Erster zu sein, als Druck, es zu verspielen" Giuseppe Paletta, der Trainer des SV Blau-Weiß Waltershofen, analysiert den Erfolgsweg seiner Mannschaft +++ Fupa-Bezirksligatipp zum 21. Spieltag

Unangefochten steht der SV Blau-Weiß Waltershofen mit dreizehn Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der Bezirksliga Freiburg. Nun tritt die Mannschaft bei einem Gegner an, der zuletzt ebenfalls einen Lauf hat. Giuseppe Paletta, der Spielertrainer der Tuniberger, wirft einen Blick voraus auf das Auswärtsspiel in Emmendingen und tippt die Ergebnisse des 21. Spieltags.

fupa: Herr Paletta, wie lief aus Ihrer Sicht das vergangene Heimspiel gegen die SG Ihringen/Wasenweiler (2:1)? Giuseppe Paletta: Durchwachsen, tatsächlich. Wir haben zwar sehr gut angefangen und hatten in den ersten zwanzig Spielminuten drei glasklare Torchancen, um das Spiel in die richtigen Bahnen zu lenken. Mit der vierten Aktion haben wir uns dann mit dem 1:0 belohnt, aber durch einen zu kurzen Rückpass konnte Ihringen das 1:1 erzielen. Danach sind wir schwer in die Partie zurückgekommen. Ihringen stand tief, und wir haben keine fußballerisch gute Leistung gezeigt. Unser Torwart Mario Rombach hat das mögliche 1:2 von uns ferngehalten, und zum Glück haben wir dann noch das 2:1 erzielt. Danach wurde es nicht mehr brenzlig, wir waren mit dem Kopf im Spiel und haben den Sieg über die Zeit gebracht.

fupa: Nun geht es am Sonntag nach Emmendingen. Der FCE ist seit der Winterpause ungeschlagen. Wo sehen Sie Stärken und Schwächen beim Gegner? Paletta: Schwächen bei ihnen zu finden, ist schon schwierig. Das Einzige, was Emmendingen bisher gebremst hat, war das Problem mit der Moral nach Rückschlägen. Deshalb sind sie nicht gut in die Saison gestartet. Aber eigentlich sind sie auf jeder Position topbesetzt – nicht umsonst haben alle sie ganz oben erwartet. Marko Radovanovic und Nicolai Bührer sind große Faktoren in ihrem Spiel. In der Rückrunde tat es ihnen wohl gut, keinen Erfolgsdruck mehr zu spüren. Sie haben sich in der Winterpause einiges vorgenommen. Emmendingen ist auf alle Fälle ein sehr ernstzunehmender Gegner, der sich noch nicht aufgegeben hat, was die vorderen Plätze angeht.