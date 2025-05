Spuckt Kapellen Jüchen in die Suppe?

Vier Spieltage vor dem Saisonende sind die Voraussetzungen für den Landesligisten VfL Jüchen/Garzweiler gut, um Historisches zu schaffen. Erstmals in der Vereinsgeschichte kann der Verein den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein schaffen. Vier Punkte beträgt für den Tabellenführer der Vorsprung auf Platz zwei, der aber auch noch zur direkten Qualifikation für die Oberliga reicht. Fünf Zähler liegen die Jüchener vor Rang drei, auf den sich die Holzheimer SG vorgearbeitet hat. Lokalrivale SC Kapellen, vorige Saison noch knapp am Aufstieg gescheitert, ist ganz weit weg von der Aufstiegszone, könnte dem VfL aber im auf Donnerstag (20 Uhr, Stadionstraße) vorgezogenen direkten Duell kräftig in die Suppe spucken.

„Wir schenken nichts ab. Das hat für uns vorige Saison auch niemand gemacht, das wäre sportlich auch nicht fair den anderen Mannschaften gegenüber“, sagt Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber. Er spielt darauf an, dass die Kapellener in der vergangenen Saison unter Trainer Fabian Nellen bis zum Schluss im Aufstiegsrennen dabei waren, letztlich aber ganz knapp scheiterten. Damals ließen sie insgesamt fünf Punkte gegen jeweils hoch motivierte Jüchener liegen, mit denen die Endabrechnung ganz anders ausgesehen hätte. In dieser Spielzeit sind die Vorzeichen umgekehrt. So knapp vor dem Ziel haben die Jüchener sehr viel zu verlieren, Kapellen befreit aufspielen.

Schließlich ist der Klassenverbleib nach dem 2:1-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen den VfB Hilden II bei zehn Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang nur noch sehr theoretisch in Gefahr, eigentlich ist der SCK gerettet. Doch es hätte natürlich einen gewissen Charme für die Kapellener, wenn sie ausgerechnet beim Lokalrivalen auch noch die letzten Zweifel beseitigen würden. Und dass das Duell Jüchen gegen Kapellen inzwischen ein vollwertiges Derby ist, daran lässt Jörg Ferber keinen Zweifel. „Dafür spricht nicht nur die räumliche Nähe. Das hat sich Jüchen nach dem Wiederaufstieg in die Landesliga mit seiner guten Arbeit verdient“, erklärt Kapellens Sportlicher Leiter und liefert noch weitere Argumente: „Die letzten Spiele waren hoch interessant. Hart, aber sehr fair. Da entsteht einfach eine Rivalität. Außerdem kennen sich alle gut untereinander.“

Daniel Klinger, nach dem Abschied von Marcel Winkens zum Jüchener Chefcoach befördert, beschäftigt sich zwar erst seit der Landesliga-Rückkehr des VfL 2023 näher mit den Befindlichkeiten im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss, hat aber auch schon mitbekommen, dass es die Treffen mit dem SCK durchaus in sich haben. „Das waren letzte Saison echt brisante Duelle. Und ich denke, es wird auch am Donnerstag ein echter Fight. Warum sollte Kapellen etwas verschenken. Ein Derby will schließlich jeder gewinnen“, sagt Daniel Klinger. Er hofft, dass diese besondere Konstellation auch noch mal die Sinne seiner Spieler schärft. Denn seit er in der Verantwortung ist, ist er nicht so glücklich über die schwankenden Leistungen. Acht Punkte aus fünf Spielen beträgt die Ausbeute. Dass damit der Vorsprung auf den FC Kosova ausgebaut werden konnte, liegt in erster Linie an einem Einbruch der Düsseldorfer. Dafür machte vor allem die Holzheimer SG massiv Boden gut, so dass inklusive dem FC Remscheid nun ein Vierkampf um die beiden inzwischen garantierten Aufstiegsplätze entbrannt ist.

„Mir erzählen immer wieder Leute, dass wir schon so gut wie aufgestiegen sind. Das kann ich nicht mehr hören. Im Fußball geht das so schnell, deswegen müssen wir hellwach sein“, betont Klinger. Wenn aus den Partien gegen Kapellen, wegen des Schützenfestes in Garzweiler schon am Donnerstag, und in der Woche darauf in Mennrath sechs Punkte geholt würden, wäre das enorm wichtig, dann müsse die Lage neu bewertet werden. Und er traut seiner Mannschaft viel zu: „Ich denke, die Jungs haben kapiert, dass wir uns ein so überhebliches Auftreten wie gegen Velbert nicht mehr leisten können. Der Charakter Mannschaft ist top, wir können es, müssen jetzt aber wieder zeigen“, sagt Klinger, der den Luxus genießt, dass ihm bis auf den verletzten Jochen Schumacher alle Spieler zur Verfügung stehen.

Das sieht bei den Kapellenern wie schon fast die ganze Saison über anders aus. Doch Jammern über personelle Nöte hat sich Jörg Ferber abgewöhnt. Er geht davon aus, dass der Kader zur Verfügung steht, der am Sonntag beim Heimsieg gegen Hilden II überzeugte. Auch in der Partie haben die Kapellener mal wieder gezeigt, was bei Ferber für das Derby gegen Jüchen zusätzliche Zuversicht auslöst: „Die besseren Mannschaften der Liga liegen uns einfach mehr.“