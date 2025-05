Spuckaffäre: FLF-Berufungsgericht bestätigt Urteil erneut

Am Freitagabend entschied das Berufungsgericht in der sog. "Spuckaffäre" des 1.Spieltages im 2.Bezirk der 1.Division (!) zum zweiten Mal, dass die ursprüngliche Forfait-Wertung zugunsten des FC Syra Mensdorf bestehen bleibt, womit im Prinzip die Abschlusstabelle der Liga feststeht und Mensdorf auf Platz 2 steht und Grevenmacher auf Rang 4. Somit würde der FC Syra am Montag wie geplant in der Relegation auf Schifflingen treffen, eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

>> Download des Urteils des Berufungsgerichts