Sprungbrett-Strategie in Siemerode

– Foto: Marcel Junghanns

Der SV Grün-Weiß Siemerode überwintert im Niemandsland der Tabelle. Vor allem im Angriff drückte in der Hinrunde der Schuh: Nur 24 Tore sprechen nicht die offensive Sprache der Grün-Weißen, die in den vergangenen Jahren regelmäßig zu den torgefährlichsten Teams der Liga zählten.

Also wurde Nolte – mal wieder – kreativ. Eine Strategie, die in den vergangenen Jahren bereits mit Spielern wie Pocitari, Baic oder Lukac funktionierte: hungrige, entwicklungsfähige Spieler aus dem Ausland verpflichten, die Siemerode als Sprungbrett nutzen wollen. Mit Erfolg – alle drei wechselten später in dritthöchste Spielklassen nach Italien, Serbien beziehungsweise Österreich.

„Wir haben zu wenig Tore geschossen und mussten offensiv handeln. Das war unser Manko der Hinrunde“, bringt Präsident Bernd Nolte die Problematik auf den Punkt. Dass mit Otavio Augusto De Aquino (Rückkehr nach Brasilien) und Carl-Henry Desir (Wechsel aus familiären Gründen in den Raum Osnabrück) gleich zwei zentrale Säulen der Offensive den Verein verlassen haben, verschärfte die Situation zusätzlich. Ersatz im Winter? Im Eichsfelder Raum rund um Siemerode ein schwieriges Unterfangen.

Über Vitolnieks fand schließlich auch Emils Knapsis den Weg nach Siemerode. Der Offensivmann vom lettischen Erstligisten FK Grobina bringt die Erfahrung von über 100 Erstligaspielen und mehr als 30 Toren mit – Qualitäten, die helfen sollen, den Offensivknoten endgültig zu lösen.

Diesen Weg setzt der Verein nun fort. Mit Daniel Ekunzu stößt ein französischer Angreifer zur Mannschaft von Trainer Michael Wedekind-Weisenborn. Der Kontakt kam über Vorstandsmitglied Jürgen Hackethal zustande. Zudem bediente sich Siemerode beim Ligarivalen Mühlhausen: Tom Fränkel und Raivis Vitolnieks wechseln von den „Eisernen“ zu den Grün-Weißen. „Es war schon überraschend, dass sich die Möglichkeit geboten hat, beide Spieler im Winter zu holen. Nachdem wir mit den Spielern einig waren, hat uns auch Mühlhausen keine Steine in den Weg gelegt und sie freigegeben. Danke dafür an die Verantwortlichen“, so Nolte.

Doch nicht nur im Angriff gab es Bewegung. In der Defensive verließen Ludwig Möhl – „er will mit seinen Freunden in Arenshausen spielen“ – und Jackson William Meyer (Wechsel zu Bayern Alzenau II in die Gruppenliga Frankfurt) den Verein. Mit Petry Joao Vitor kommt ein weiterer Brasilianer nach dem bewährten „Sprungbrett“-Prinzip.

Zur Transferstrategie mit vielen ausländischen Spielern sagt Nolte: „Die Jungs aus dem Ausland wollen in Deutschland Fuß fassen und sich über die Landesklasse für höhere Aufgaben empfehlen. Spieler, die hier eine Arbeitsgenehmigung haben, unterstützen wir bei der Arbeitssuche. Ansonsten versuchen wir Wohnraum zu organisieren.“ Sein Engagement ist enorm: Vier bis fünf Stunden täglich investierte der Präsident zuletzt, um die Personalplanungen unter Dach und Fach zu bringen. „Wenn Spieler aus der Region bei uns spielen wollen, würde ich das gerne nehmen – aber das wird auch immer schwieriger. Entsprechend müssen wir erfinderisch werden.“

Blick nach vorn: Mehr Tore, mehr Zuschauer, mehr Siemerode

Trotz aller Internationalität bleibt das Herz des Vereins in Siemerode. Nolte denkt langfristig – und vor allem lokal. Karsten Wellmann, ehemaliger Spielertrainer, baut derzeit eine Bambini-Mannschaft auf. Zudem steht ein vielversprechender B-Junioren-Jahrgang bereit, der in den kommenden Jahren für frischen Wind aus dem eigenen Ort sorgen könnte. "Ein Traum wäre es, André Thüne wieder zurück in den Verein zu holen. Er war einst das Gesicht des Fußballs in Siemerode. Und seine Erfolge, die er auch bei anderen Vereinen erzielt hat, sprechen eindeutig für ihn. Ich würde mich freuen, wenn er eines Tages den Weg zurück in eine Funktion bei uns findet", so Bernd Nolte.

Für die Rückrunde hat Nolte einen klaren Wunsch: „Ich hoffe, das erarbeitete Konzept greift und die Spieler, die wir von außen ranholen, unsere eigenen Siemeroder Spieler auch besser machen. Die letzten Spieler aus Siemerode sollen auch immer spielen – vor allem offensiv wollen wir effektiver werden. Wir waren immer ein Ausrufezeichen für vier, fünf Tore – da wollen wir wieder hin und so mehr Zuschauer nach Siemerode locken.“

Der Transferwinter war intensiv, arbeitsreich und ambitioniert. Jetzt liegt es an der Mannschaft, die neuen Impulse auf den Platz zu bringen – damit aus einem durchwachsenen Herbst ein torreicher Frühling wird.