 2026-08-17T04:56:09.060Z

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Sprung in die Bundesliga: Simon Freund wird ein Hartberger

Der TSV Egger Glas Hartberg gibt die Verpflichtung von Simon Freund bekannt. Der 21-jährige Defensivakteur wechselt vom Regionalligisten SV Seekirchen in die Oststeiermark und unterschreibt beim TSV Egger Glas Hartberg einen Zweijahresvertrag.

von TSV Egger Glas Hartberg · Heute, 13:17 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSV Egger Glas Hartberg

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Simon Freund

Simon Freund: „Ich bin sehr dankbar für die Chance, beim TSV Hartberg den nächsten Schritt in meiner Karriere machen zu dürfen. Der Wechsel von der Regionalliga in die Bundesliga ist für mich eine große Herausforderung und gleichzeitig eine riesige Motivation. Ich werde jeden Tag mein Bestes geben, hart arbeiten und alles dafür tun, um der Mannschaft zu helfen. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, das Team und hoffentlich auf eine erfolgreiche Saison mit dem TSV Hartberg."

Cheftrainer und Technischer Direktor Markus Schopp: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Simon und darauf, ihn auf seinem nächsten Schritt begleiten zu dürfen. Ich denke, dass er alle Anlagen mitbringt, um uns in unserer Spielidee auch zu bereichern. Deshalb freuen wir uns sehr auf die gemeinsame Zeit.“

Servus in Hartberg und alles Gute für die Zeit in der Oststeiermark, Simon!