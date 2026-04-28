Sprung auf Platz zwei: Probsteier SG bezwingt Dänischenhagen

Die Probsteier SG in ihren neuen Auswärtstrikots. – Foto: Probsteier SG

Die Probsteier SG (PSG) bleibt im Aufstiegsrennen der Verbandsliga Ost voll auf Kurs. Mit einem deutlichen 4:1-Heimsieg gegen den MTV Dänischenhagen kletterte das Team von Trainer Thomas Bohrmann am 27. Spieltag auf den begehrten zweiten Tabellenplatz. Mit nun 46 Punkten zog die PSG am Heikendorfer SV (45) vorbei, der jedoch ein Spiel weniger absolviert hat. In einer Partie, die trotz des klaren Ergebnisses lange Zeit hart umkämpft war, bewiesen die Hausherren die nötige Kaltschnäuzigkeit vor dem Gehäuse.

Als Glücksbringer für die PSG erwiesen sich die neuen Trikots: Möglich gemacht wurde die Anschaffung durch das Engagement mehrerer Sponsoren, die der Fußballabteilung seit vielen Jahren eng verbunden sind. Axel Steffen von der Steffen Gruppe, Sven Asbahr, der gemeinsam mit seiner Tochter Lisa Schlahn das Haus Felsenburg repräsentierte, sowie Manfred Hein von Hein Stahltechnik zählen seit Jahrzehnten zu den verlässlichen Förderern des Vereins. Ihr kontinuierliches Engagement hat den sportlichen Weg der Probsteier SG maßgeblich begleitet und mitgeprägt.

Thomas Bohrmann (li.), Uli Schröder und Reza Jalali (re.) sind weiterhin im Aufstiegsrennen dabei. – Foto: Probsteier SG

"So wurde der Tag nicht nur zu einem sportlichen, sondern auch zu einem emotionalen Höhepunkt für die Probsteier SG 2012", freute sich Abteilungsleiter Uli Schröder doppelt vor und nach dem Spiel.

Blitzstart und postwendende Antwort Schon in der Anfangsphase nahm die Begegnung Fahrt auf. Nachdem die Gäste durch Andersen die erste Großchance noch knapp vergaben, sorgte eine strittige Szene in der 13. Minute für die Führung der PSG: „Unglückliche Situation, Elfmeter gegen uns, Schuh an Schuh auf der Sechzehnerkante“, beschrieb MTV-Co-Trainer Stephan Wendt, der Cheftrainer Henning Bolz vertrat, die Entstehung des 1:0 durch Toptorjäger Din Mehanovic, der den Elfmeter zu seinem 28. Goal verwandelte. Stian Sievers antwortet prompt Doch die Freude der Gastgeber währte nur Sekunden. Praktisch im Gegenzug markierte Stian Sievers den Ausgleich für Dänischenhagen. In der Folge entwickelte sich ein Spiel mit guten Ballpassagen auf beiden Seiten, das durch böige Winde zusätzlich erschwert wurde. „Das Spiel an sich war aufgrund des sehr böigen Windes teilweise sehr chaotisch, aber auch sehr ansehnlich“, bilanzierte PSG-Coach Thomas Bohrmann. In der 37. Minute schlug die PSG erneut zu: Azem Mehanovic traf mit einem „wunderbaren Strahl flach ins Eck“ zum 2:1-Pausenstand.

Azem Mehanovic (mitte, Probsteier SG). – Foto: Ismail Yesilyurt

Dänischenhagens Aufbäumen bleibt unbelohnt Nach dem Seitenwechsel kam der MTV mit breiter Brust aus der Kabine. Stephan Wendt imponierte die Moral seiner Truppe: „Die Truppe war positiv, hat gesehen, dass wir da noch was drehen können.“ Trotz guter Ansätze der Gäste blieb die Probsteier SG jedoch effektiver. In der 61. Minute erhöhte Ferhat Yurtseven auf 3:1. Dänischenhagen gab sich nicht geschlagen und kreierte in der Schlussphase mehrere Gelegenheiten zum Anschluss. „Da hatten wir teilweise auch ein bisschen Dusel“, gestand Bohrmann, dessen Team den Sieg erst in der Nachspielzeit (90.+5) durch den zweiten Treffer von Din Mehanovic endgültig zementierte. „Das unterschreibe ich nicht“ Trotz des deutlichen 4:1 sah Wendt sein Team keinesfalls chancenlos: „Das 4:1 spiegelt ein chancenloses Spiel wider – dem war nicht so, das unterschreibe ich nicht.“ Am Ende stünden jedoch verdiente drei Punkte für die PSG, die Bohrmann als wichtigen Erfolg gegen einen „schwierigen Gegner“ einordnete.

Der spielende Co-Trainer Stephan Wendt (MTV Dänischenhagen), der nur von der Seitenlinie eingriff. – Foto: Ismail Yesilyurt