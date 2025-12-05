Sprung an die Spitze verpasst: Westercelle unterliegt Egestorf

Auf einem schwer zu bespielenden Geläuf bediente sich der MTV Egestorf eines Einwurfs, um auf die Siegerstraße abzubiegen. Florian Eggert fiel das Leder im Strafraum vor die Füße und beförderte das Leder mit einem Linksschuss an den Fünfmeterraum. Dort behinderten sich Torhüter Lasse Schmidt und Finn Johannesmann gegenseitig, sodass Letzterer die Kugel in den eigenen Kasten beförderte (20.).

Während der Tabellenzweite mühevoll anlief, verteidigten leidenschaftliche Hausherren die Angriffe des VfL aufmerksam weg. In der Schlussphase blieb Paul-Justus Morgenstern mit einem Dribbling an der eigenen Mittellinie hängen und ermöglichte Anton-Maximilian Heins den freien Weg auf das Tor. Dieser drosch das Leder wuchtig zur Entscheidung unter den Querbalken (85.). Damit manifestiert Egestorf seinen Anspruch auf den dritten Platz, Westercelle verpasst zumindest für zwei Tage den Sprung an die Tabellenspitze.

VfL-Trainer Sebastian Zich: „Es ist schwer Worte zu fassen. Auf dem Platz war Fußball spielen nicht möglich, es ging mehr um lange Bälle, sodass wir unser Spiel nicht aufziehen konnten. Nach dem 0:1 hat Egestorf massiv um ihren Strafraum verteidigt, sich in jeden Ball geschmissen und sich an jedem Zweikampf hochgezogen. Wenn wir mal durch waren, kam der Pass nicht an. Uns hat das Spielglück gefehlt, dass der Ball mal vor unsere Füße fällt und nach dem zweiten Gegentor war es dann gegessen. Wir sind so gut wie zu keiner Torchance gekommen und deswegen ist es extrem unglücklich, dass wir nun einen schlechten Ausklang von einem guten Jahr haben.“