Sprung an den Bayern-Campus: Abraham macht Karriereschritt

Lange Zeit wurde darüber spekuliert, wie die sportliche Zukunft von Martin Abraham aussieht. Der 38-Jährige Vollblutfußballer hatte in den vergangenen Jahren maßgeblichen Anteil an der positiven Entwicklung des FC Dingolfing. Als Junioren-Coach feierte der Inhaber der B+ Lizenz-Inhaber eine Reihe von tollen Erfolgen und sorgte auch mit der II. Herrenmannschaft für Furore. Als Chefanweiser führte der ehemalige Bezirksliga-Stürmer die U23 der Blau-Weißen von der A-Klasse bis in die Kreisliga. Dort wurden Mühlbauer, Kaspar & Co. 2024 sogar Vizemeister und verpassten den Aufstiegs-Hattrick in der Relegation nur knapp. Im Winter verkündete Abraham seinen Abschied und geht nun seinen nächsten Karriereschritt.