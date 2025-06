Sprudelkicker zu harmlos

Der VfB Marburg hat sich im Hinspiel der Hessenliga-Relegation eine gute Ausgangsposition verschafft. Beim ambitionierten Verbandsligisten SG Bad Soden gewann die Elf von Trainer Kevin Kaguah und Spielertrainer Hendrik Starostzik am Dienstagabend mit 1:0 (0:0) und kann nun mit Rückenwind in das Rückspiel am Freitag gehen.