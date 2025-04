Sprockhövel vor Oberliga-Rückkehr - Wanne-Eickel holt "Big Points"

In der Rückrunde gehört der TuS Erndtebrück zum oberen Drittel. Nach dem Auswärtssieg in Herne dürfte der Klassenerhalt geglückt sein. – Foto: Sascha Skroblin

Die TSG Sprockhövel schlug Kellerkind SV Hohenlimburg souverän mit 5:1 und baute die Führung auf sieben Punkte aus, da die SpVgg Horsthausen gegen Schlusslicht SV Sodigen eine 2:0- bzw. 3:1-Führung verspielte und nur zu einem Remis kam. Für die mäßige zweite Halbzeit, als die TSG dem SVH den Anschlusstreffer erlaubte und wieder etwas Spannung aufkam, machte TSG-Coach Andrius Balaika eine besondere Angelegenheit verantwortlich, wie er in der "WAZ" verlauten ließ: "In der Pause zücken die Spieler ihre Handys, um zu gucken, wie es bei der Konkurrenz aussieht. Das darf nicht sein. Ich weiß, dass es in den Fingern juckt, aber das schadet nur unserem eigenen Spiel. Ich habe in meiner Karriere schon ein paar Auf- und Abstiege erlebt, und es war nie förderlich, auf die anderen Mannschaften zu gucken. Es ist sinnvoller, sein eigenes Spiel zu bestreiten und immer vom Schlimmsten auszugehen. Nach dem Spiel können die Jungs auf ihre Handys schauen und damit ins Bett gehen. Darüber werden wir auf jeden Fall noch einmal sprechen."

>>> zur aktuellen Tabelle Der SV Vestia Disteln beeindruckte einmal mehr und wird der durchschnittlichen Hinrunde wohl nach Saisonende noch nachtrauern. Der 5:0-Kantersieg gegen den RSV Meinerzhagen, der die Saison eher schon abgehakt hat, war der neunte Dreier in Folge. Da ist es um so bitterer, dass die Vizemeisterschaft wegen der Oberliga-Wiedereingliederung des DSC Arminia Bielefeld II dieses Jahr nicht zum Aufstiegsspiel führt.

Im Abstiegskampf bleibt der Lüner SV am Leben. Der 2:0-Heimerfolg gegen den BSV Schüren konnte den Rückstand von vier Punkten auf das rettende Ufer jedoch nicht verkürzen, da auch der DSC Wanne-Eickel überraschend beim SV Wacker Obercastrop mit 2:1 siegreich war. Torjäger Xhino Kadiu verwandelte kurz nach der Pause einen umstrittenen Strafstoß zum Auswärtssieg. "Die Jungs haben sich das total verdient. Sie haben sich in jeder Trainingseinheit den Arsch aufgerissen. Das war heute von der ersten bis zur letzten Minute eine starke kämpferische Leistung. In den letzten Wochen hatten wir oft ein bisschen Pech, heute hatten wir ein bisschen Glück - aber das muss man sich auch erarbeiten", war DSC-Coach David Basile in der Lokalpresse "WAZ" froh, dass eine Serie von sieben Sieglos-Spielen beendet wurde. Nicht mehr nach unten blicken muss wohl der TuS Erndtebrück, der mit dem 2:0-Auswärtserfolg beim SC Westfalia Herne die 30-Punkte-Marke geknackt hat. Im Mittelfeld schlug der Holzwickeder SC den SC Obersprockhövel mit 4:0. Außerdem gewann der FC Iserlohn beim FC Brünninghausen mit 2:1.