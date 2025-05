Sprockhövel-Verfolger patzen - Lünen siegreich - Sodingen steigt ab

Am Sonntag gewannen der DSC Wanne-Eickel (3:2 beim TuS Erndtebrück) und der Lüner SV (4:1 beim FC Iserlohn), so dass ein spannender Abstiegskampf um Platz 14 an den letzten Spieltagen zu erwarten ist. Der formstarke Lüner SV rangiert vier Zähler hinter dem punktgleichen Trio Herne, Wanne-Eickel und Schüren. Für Hohenlimburg hat sich der Rückstand auf sieben Punkte erhöht.

Der BSV Schüren unterlag Spitzenreiter TSG Sprockhövel mit 2:4. Die TSG steht inzwischen mit mehr als einem Bein in der Oberliga, da die Verfolger SpVgg Horsthausen (2:2 im Derby gegen Wacker Obercastrop) und Vestia Disteln (0:2 beim SC Obersprockhövel nach zuvor neun Siegen in Folge) patzten. Der Vorsprung beträgt neun Punkte. Aufgrund des massiv besseren Torverhältnisses reicht Sprockhövel bereits ein Dreier zur Meisterschaft.

Last but not least holte der RSV Meinerzhagen gegen den FC Brünninghausen einen 0:2-Rückstand auf, so dass die Punkte geteilt wurden und beide auf Platz 8 und 9 der Tabelle blieben.