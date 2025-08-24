Sprockhövel schlägt Rhynern - Aplerbeck gewinnt in Ahlen souverän

Rhynern erwischte einen rabenschwarzen Tag und verlor mit 1:3 bei Aufsteiger TSG Sprockhövel. So rückte Lippstadt an die Spitze, bekam aber auch die Sauerländer Comeback-Qualitäten zu spüren. Glich die SG Finnentrop/Bamenohl an den ersten beiden Spieltagen einen 0:1-Rückstand aus, war es dieses Mal sogar ein 0:2-Pausenrückstand, den die SG noch egalisieren konnte.
Der ASC 09 Dortmund behielt bei RW Ahlen ganz souverän die Oberhand und schoss sich mit 4:0 den Westfalenpokal-Frust von der Seele. Ungeschlagen bleibt auch der FC Eintracht Rheine, der einen Pausen-Rückstand beim TuS Hiltrup in einen 3:1-Auswärtssieg umwandelte.
Den ersten Saisondreier feierten der 1. FC Gievenbeck (4:2 gegen den SV Schermbeck), die SpVgg Vreden (2:1-Last-Minute-Sieg gegen den SC Preußen Münster II) und Türkspor Dortmund (2:0 gegen die SpVgg Erkenschwick).
Punktloses Schlusslicht bleibt der TuS Ennepetal, der zuhause Victoria Clarholz mit 1:3 unterlag. Last but not least trennten sich die Reserven des SC Verl und DSC Arminia Bielefeld 1:1-unentschieden.
SC Verl II – DSC Arminia Bielefeld II 1:1
SC Verl II: Fabian Pekruhl, Moritz Lamkemeyer, Dennis Simic, Jaden-Romeo Garris, Jan Olschewski (16. Alessandro Toia), Emmanuel Bamba (75. Cristiano Andre Sonntag), Janis Seiler (66. Sekou Eickholt), Henry Obermeyer, Marco Mannhardt, Isaak Nwachukwu, Noah Heim (66. Louis Ahenkora) - Trainer: Przemek Czapp
DSC Arminia Bielefeld II: Artem Zaloha, Semih Sarli, Yoost Diezemann, Justin Lukas, Jonathan Norbye, Suat Fajic, Milan Hoffmeister (78. Bradley Ndi), Tom Krüger (35. Monti Theiß) (82. Jeyhun Hajiyev), Julien Kracht (66. Efe Tirpan), Latif-Bilal Alassane (62. Obed Ofori), Jeredy Hilterman - Trainer: Oliver Döking
Schiedsrichter: Ali Magrouda - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Milan Hoffmeister (38.), 1:1 Noah Heim (54.)
Gelb-Rot: Yoost Diezemann (90./DSC Arminia Bielefeld II/)
1. FC Gievenbeck – SV Schermbeck 4:2
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Tom Langenkamp, Malte Wesberg, Niklas Klinke (63. Henrik Winkelmann), Kerolos Makkar (72. Louis Martin), Felix Ritter (87. Leon Richter), Mika Keute, Ben Matteo Wolf (81. Marvin Holtmann), Alexander Wiethölter, Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
SV Schermbeck: Sebastian Speen, Yannick Babo, Jonas Erwig-Drüppel (65. Shawn Kiyau), Ibuki Noguchi (57. Kerem Sengün), Ilias Bouassaria, Christopher Stöhr (46. Venis Uka), Miles Grumann, Eren Özat, Bilal Akhal (57. Berkant Gedikli), Jamal El Mansoury, Fynn Broos (46. Marvin Grumann) - Trainer: Engin Yavuzaslan
Schiedsrichter: Timo Gansloweit - Zuschauer: 105
Tore: 1:0 Felix Ritter (21.), 2:0 Fabian Witt (25.), 2:1 Eren Özat (57. Foulelfmeter), 3:1 Fabian Witt (60.), 4:1 Louis Martin (85.), 4:2 Kerem Sengün (90. Foulelfmeter)
Rot: Ilias Bouassaria (73./SV Schermbeck/), Malte Wesberg (89./Gievenbeck)
TSG Sprockhövel – Westfalia Rhynern 3:1
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Simon Hendel, Agon Arifi (88. Deniz Yasar), Ishak Dogan (85. Aleksander Dimitrov), Matti Pickel, Max Michels, Oussama Anhari (93. Felix Gunnar Sauer), Cihat Topatan, Fatih Öztürk, Ibrahim Bulut, Zakaria Anhari - Trainer: Andrius Balaika
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Semih Tirgil, Elias Kourouma (64. Finn Schubert), Philipp Ratz, Akhim Seber (74. Kerim Yüksel Karyagdi), Julius Woitaschek, Mergim Deljiu, Rafael-Miguel Lopez-Zapata, Connor Mc Leod (46. Jonah Wagner), Johannes Thiemann (46. Wladimir Wagner) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Agon Arifi (25.), 2:0 Zakaria Anhari (57.), 3:0 Agon Arifi (69.), 3:1 Wladimir Wagner (88.)
Rot Weiss Ahlen – ASC 09 Dortmund 0:4
Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Edon Rizaj (46. Mike Pihl), Kilian Hornbruch, Bruno Soares, Dominik Limprecht (46. Erik Heidbrink), Fabian Holthaus, Ben Binyamin, Sergio Baris Gucciardo (59. Aristote Lufuankenda), Davin Wöstmann, Gianluca Di Vinti, Emro Curic (82. Tim Breuer) - Trainer: Luka Tankulic
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier (77. Luis Sebastian Kehl), Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho, Lars Warschewski, Florian Rausch, Jannik Urban (83. Robert Hilsmann), Samer-Amer Sarar (77. Lucius Marcus Patrias) (87. Mats Wilkesmann), Maximilian Podehl, Rafael Camprobin (69. Elias Boadi Opoku) - Trainer: Marco Stiepermann
Schiedsrichter: Nils Hasse - Zuschauer: 392
Tore: 0:1 Maximilian Podehl (7.), 0:2 Lars Warschewski (48.), 0:3 Samer-Amer Sarar (61.), 0:4 Florian Rausch (63.)
Türkspor Dortmund – SpVgg Erkenschwick 2:0
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Amed Öncel, David Belenzada, Serdar Bingöl, Mats Brämer, Ömer Akman (90. Hayrullah Alici), Alessandro Tomasello (86. Ilyas Khattari), Oguzhan Kefkir (75. Brayan Sosa), Joel Westheide (57. Halil Can Dogan), Sezer Toy, Bernad Gllogjani (90. Anil Özgen) - Trainer: Maximilian Borchmann
SpVgg Erkenschwick: Luca Janosch, Mike Jordan, Michael-Marvin West, Marius Lackmann, Phil Britscho (75. Ole Overhoff), Dzenan Pilica, Amin Bouchra (15. Luis Oliver Schultz) (65. Lukas Matena), Dario Biancardi (75. Dylan Pires), Cem-Ali Dogan (24. Anis El Hamassi), Barbaros Inan, Brightney Igbinadolor - Trainer: Nassir Malyar
Schiedsrichter: Nadine Westerhoff (Bochum) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Ömer Akman (63.), 2:0 Alessandro Tomasello (74.)
SpVgg Vreden – SC Preußen Münster II 2:1
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Kilian Heisterkamp, Romario Wiesweg (43. Bernd Verwohlt), Mika Völker, Felix Mensing, Dennis Wüpping, Lars Bleker (82. Neo Jason Muhr), Leon Kondring (91. Kilian Daniel Voss), Julian Risthaus (75. Martin Sinner), Nicolas Ostenkötter (61. Julius Gerster), Maximilian Hinkelmann - Trainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
SC Preußen Münster II: Jovan Jovic, Moritz Krause, Michel Scharlau (46. Bennet Eickhoff), Adrian Delmoni, Ben Kronenberg (46. Niklas Varelmann), Lukas Herb (70. Leon Kayser), Melih Sayin, Tidiane Gueye, Emanuel De Lemos (46. Arbnor Hoti), Till Hausotter (84. Mikail Demirhan), Marvin Schulz - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
Schiedsrichter: Anna-Lena Weiss (Dortmund) - Zuschauer: 320
Tore: 0:1 Marvin Schulz (20.), 1:1 Maximilian Hinkelmann (56.), 2:1 Julius Gerster (90.)
TuS Hiltrup – Eintracht Rheine 1:3
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Mohammed-Ali Khan, Alexander Gockel, Jonas Weißen, Felix Hesker, Shayan Sarrafyar (72. Marko Costa Rocha), Cris Adeyeemi Ojo (86. Enoch Moussa), Felix Bußmann (59. Nils Johannknecht), Janus Scheele (65. Linus Gröger) - Trainer: Marcel Stöppel
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Noah Kosthorst (46. Pascal Petruschka), Lennard Maßmann (90. Dicle Sahin), Adrian Wanner (58. Lamin Touray), Luca Meyer, Sören Wald (63. Josha Felix Häusler), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto, Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan (74. Luca Marco De Angelis), Gabriel Cavar, Bennet van den Berg - Trainer: David Paulus
Schiedsrichter: Annika Kost (Schwerte) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Alexander Gockel (26. Foulelfmeter), 1:1 Bennet van den Berg (57. Foulelfmeter), 1:2 Tugay Gündoğan (69.), 1:3 Luca Marco De Angelis (90.+1)
Spielfrei: SG Wattenscheid 09