Sprockhövel putzt Ennepetal - Erkenschwick mit Befreiungsschlag

"Big Points" fuhren die SpVgg Erkenschwick (4:2 gegen den SV Schermbeck) und die TSG Sprockhövel (5:0 beim TuS Ennepetal) ein. Die Schwicker erholten sich schnell von einem frühen Rückstand und drehten die Partie noch vor der Pause. Nachdem der SVS kurz nach Wiederanpfiff ausglich, war die Partie auf Messers Schneide. Lukas Matena wurde mit seinem zweiten Tor des Tages zum Matchwinner (61.) und brachte die SpVgg auf die Siegerstraße. "Wir haben unser Herz heute echt auf dem Platz gelassen", freute sich Erkenschwicks Coach Nassir Malyar.

Im Hagener Kreis-Derby wurde einmal mehr deutlich, dass der Oberliga-Dino nach 14 Jahren vor dem Abstieg in die Westfalenliga steht. „Das ist einfach nicht oberligatauglich, wie wir verteidigen. Das muss man in dieser Deutlichkeit sagen“, resümierte Ennepetals Leon Enzmann nach der Klatsche. TSG-Coach Andrius Balaika war zufrieden: "Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung und ist für uns natürlich etwas Besonderes." Ennepetals Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nun bereits sieben Zähler. Erkenschwick und Sprockhövel haben sich mit vier Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz vorerst etwas Luft verschafft.

Dies verpasste der TuS Hiltrup, der bei der SpVgg Vreden eine 2:1-Führung aus der Hand gab und in der Schlussviertelstunde vom Punkt den Ausgleich kassierte. Über die Elferentscheidung gingen die Meinungen weit auseinander. "Für mich völlig unerklärlich", sagte TuS-Coach Marcel Stöppel. "Unser Spieler wird klar in den Rücken gestoßen. Bei der Linie, die der Schiedsrichter hatte, war das für mich die richtige Entscheidung", meinte hingegen Vredens Trainer Andree Dörr. Die Münsteraner sind damit nun fünf Spiele sieglos und auf den "gefährlichen" Platz 16 abgerutscht, der auch zum Abstieg führen würde, wenn drei westfälische Regionalliga-Mannschaften absteigen.