Sprockhövel putzt Ennepetal - Erkenschwick mit Befreiungsschlag

"Big Points" fuhren die SpVgg Erkenschwick (4:2 gegen den SV Schermbeck) und die TSG Sprockhövel (5:0 beim TuS Ennepetal) ein. Die Schwicker erholten sich schnell von einem frühen Rückstand und drehten die Partie noch vor der Pause. Nachdem der SVS kurz nach Wiederanpfiff ausglich, war die Partie auf Messers Schneide. Lukas Matena wurde mit seinem zweiten Tor des Tages zum Matchwinner (61.) und brachte die SpVgg auf die Siegerstraße. "Wir haben unser Herz heute echt auf dem Platz gelassen", freute sich Erkenschwicks Coach Nassir Malyar.
Im Hagener Kreis-Derby wurde einmal mehr deutlich, dass der Oberliga-Dino nach 14 Jahren vor dem Abstieg in die Westfalenliga steht. „Das ist einfach nicht oberligatauglich, wie wir verteidigen. Das muss man in dieser Deutlichkeit sagen“, resümierte Ennepetals Leon Enzmann nach der Klatsche. TSG-Coach Andrius Balaika war zufrieden: "Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung und ist für uns natürlich etwas Besonderes." Ennepetals Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nun bereits sieben Zähler. Erkenschwick und Sprockhövel haben sich mit vier Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz vorerst etwas Luft verschafft.
Dies verpasste der TuS Hiltrup, der bei der SpVgg Vreden eine 2:1-Führung aus der Hand gab und in der Schlussviertelstunde vom Punkt den Ausgleich kassierte. Über die Elferentscheidung gingen die Meinungen weit auseinander. "Für mich völlig unerklärlich", sagte TuS-Coach Marcel Stöppel. "Unser Spieler wird klar in den Rücken gestoßen. Bei der Linie, die der Schiedsrichter hatte, war das für mich die richtige Entscheidung", meinte hingegen Vredens Trainer Andree Dörr. Die Münsteraner sind damit nun fünf Spiele sieglos und auf den "gefährlichen" Platz 16 abgerutscht, der auch zum Abstieg führen würde, wenn drei westfälische Regionalliga-Mannschaften absteigen.
Punktgleich mit Hiltrup rangiert der FC Eintracht Rheine, der beim TSV Victoria Clarholz eine bittere 1:2-Last-Minute-Niederlage kassierte. Der Clarholzer Sinan Aygün schlug eine Ecke in der Nachspielzeit vor das Tor. FCE-Keeper Ramon Büsken stieg hoch, wollte die Kugel wegfausten, diese landete jedoch im eigenen Tor. "Wir haben uns diese Niederlage - gerade aufgrund der richtig schlechten ersten Halbzeit - selbst zuzuschreiben", räumte Rheines Coach David Paulus ein.
Last but not least holte die SG Finnentrop/Bamenohl einen zweimaligen Rückstand gegen den 1. FC Gievenbeck auf. Mit dem 2:2 sammelten die Sauerländer den nächsten wichtigen Punkt für den Klassenerhalt und sind nun seit fünf Spielen ungeschlagen.
Bereits am Freitag hatte sich die Tabellenführung geklärt, als die SG Wattenscheid 09 den SC Verl II mit 3:1 bezwang. Im Verfolgerduell trennten sich der SV Lippstadt 08 und der SV Westfalia Rhynern torlos.
Am Samstag gewann der SC Preußen Münster II souverän mit 3:0 gegen den DSC Arminia Bielefeld II und gehört weiterhin zur Spitzengruppe. Türkspor Dortmund konnte einen wichtigen Sieg im "Sechs-Punkte-Spiel" gegen RW Ahlen. Anstatt von den Wersekickern überholt zu werden, beträgt der Vorsprung der Dortmunder nun fünf Punkte auf den ersten Abstiegsplatz, den RWA belegt.
Die Partien des 12. Spieltags im Überblick:
SG Wattenscheid 09 – SC Verl II 3:1
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Emirhan Hacioglu, Nils da Costa Pereira (70. Laurenz Kegel), Albin Thaqi, Tom Sindermann (59. Eduard Renke), Mike Lewicki, Steve Tunga, Ilias Anan (59. Deniz Duran), Finn Wortmann (59. Berkan Firat), Kevin Schacht (85. Jermaine Jann) - Trainer: Christopher Pache
SC Verl II: Julian Fuest, Moritz Lamkemeyer, Seung-ho Hwang (82. Adrian Nezir), Alessandro Toia, Fabian Jurisic, Jaden-Romeo Garris, Manuel Adrian Harmann, Anes Spago (67. Louis Ahenkora), Janis Seiler, Henry Obermeyer (67. Lian Vega Zambrano), Noah Heim - Trainer: Przemek Czapp
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 993
Tore: 1:0 Ilias Anan (37.), 2:0 Finn Wortmann (39.), 3:0 Kevin Schacht (49.), 3:1 Lian Vega Zambrano (72.)
SV Lippstadt 08 – Westfalia Rhynern 0:0
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Nils Köhler, Max Kamann, Fabian Brosowski (85. Shayan Sadeghi), Lukas Wulf, Cinar Sansar (64. Kiyan Sadeghi), Maximilian Franke (80. Nico Jan Böll), Iker Luis Kohl, Fatih Ufuk, Gentrit Muja (79. Simon Kötter), Nico Alexander Tübing (63. David Dören) - Trainer: Felix Bechtold
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Finn Schubert, Philipp Ratz, Akhim Seber, Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Rafael-Miguel Lopez-Zapata, Connor Mc Leod (79. Johannes Thiemann), Kerim Yüksel Karyagdi (82. Mergim Deljiu), Georges Arthur Baya Baya (56. Wladimir Wagner) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Schiedsrichter: Timo Gansloweit - Zuschauer: 605
Tore: keine Tore
SC Preußen Münster II – DSC Arminia Bielefeld II 3:0
SC Preußen Münster II: Leander Hoppenheit, Pascal Koopmann (86. Ben Menke), Moritz Krause, Bennet Eickhoff, Michel Scharlau, Ben Kronenberg (78. Ryan Acar), Lukas Herb, Mikail Demirhan (55. Benjamin Hormann Evers), Emanuel De Lemos, Luca Steinfeldt (89. Adrian Delmoni), Arbnor Hoti - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Christopher Rasper, Volodymyr Dehtiarov (46. Milan Hoffmeister), Semih Sarli, Yoost Diezemann, Bradley Ndi (35. Suat Fajic), Justin Lukas, Julien Kracht (70. Fabiano Krasnic), Monti Theiß, Latif-Bilal Alassane (46. Obed Ofori), Daniel Richter (46. Efe Tirpan) - Trainer: Oliver Döking
Schiedsrichter: Yannick Sager - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Ben Kronenberg (4.), 2:0 Ben Kronenberg (30.), 3:0 Pascal Koopmann (43. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Arbnor Hoti (82./SC Preußen Münster II/)
Gelb-Rot: Lukas Herb (90./SC Preußen Münster II/)
Besondere Vorkommnisse: Luca Steinfeldt (SC Preußen Münster II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (34.).
Türkspor Dortmund – Rot Weiss Ahlen 4:2
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Amed Öncel (89. Mats Brämer), David Belenzada, Ömer Akman, Alessandro Tomasello, Halil Can Dogan (65. Serdar Bingöl), Oguzhan Kefkir, Sercan Calik, Joel Westheide (72. Sezer Toy), Bernad Gllogjani (84. Ilyas Khattari), Koray Dag (80. Brayan Sosa) - Co-Trainer: Dennis Niggemann - Trainer: Maximilian Borchmann
Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Fabian Holthaus (36. Murat Keskinkilic), Marius Müller, Louis Krieg (77. Kadir Kosar), Gianluca Di Vinti, Sergio Baris Gucciardo (46. Mattias Hanchard), Erik Heidbrink, Emro Curic, Kevin Freiberger - Trainer: Luka Tankulic - Co-Trainer: Petrick Piontek - Trainer: René Lewejohann - Co-Trainer: Martin Hanskötter
Schiedsrichter: Timo Ebbing (Coesfeld) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Alessandro Tomasello (20.), 2:0 Joel Westheide (24.), 2:1 Gianluca Di Vinti (69.), 3:1 Koray Dag (79.), 3:2 Serdar Bingöl (82. Eigentor), 4:2 Oguzhan Kefkir (88.)
Victoria Clarholz – Eintracht Rheine 2:1
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Markus Baum, Julian Linnemann, Sinan Aygün, Samy Benmbarek, Philpp Lamkemeyer (93. Hakan Kocabas), Can Yilmaz (82. Deniz Aygün), Arian Papenfort (70. Leon van der Veen), Rene Michen (52. Marco Pollmann), Nick Flock (61. Damian Artur Biniek) - Trainer: Christian Lichte
Eintracht Rheine: Ramon Büsken, Noah Kosthorst, Lennard Maßmann, Leon Niehues (68. Dicle Sahin), Pascal Petruschka (93. Luca Meyer), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (46. Josha Felix Häusler), Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan, Gabriel Cavar, Montasar Hammami, Bennet van den Berg (89. Luca Marco De Angelis) - Trainer: David Paulus
Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel) - Zuschauer: 217
Tore: 1:0 Nick Flock (10.), 1:1 Bennet van den Berg (47. Foulelfmeter), 2:1 Ramon Büsken (90.+2 Eigentor)
SpVgg Erkenschwick – SV Schermbeck 4:2
SpVgg Erkenschwick: Luca Janosch (74. Niklas Alter), Mike Jordan, Ole Overhoff, Michael-Marvin West, Anis El Hamassi, Dzenan Pilica (46. Marius Lackmann), Luis Oliver Schultz (84. Amin Bouchra), Dario Biancardi, Dylan Pires (62. Veron Osmani), Lukas Matena, Cem-Ali Dogan (28. Barbaros Inan) - Trainer: Nassir Malyar
SV Schermbeck: Leon Nübel, Jonas Erwig-Drüppel (83. Fynn Broos), Lennart Bollenberg, Ilias Bouassaria (59. Ibuki Noguchi), Christopher Stöhr, Jos Krechting, Marvin Grumann, Eren Özat, Miles Colin Kappler (46. Shawn Kiyau), Venis Uka, Jamal El Mansoury (67. Canay Niyazi Tufan) - Trainer: Engin Yavuzaslan
Schiedsrichter: Dominic Stock - Zuschauer: 251
Tore: 0:1 Jamal El Mansoury (7.), 1:1 Dylan Pires (21.), 2:1 Lukas Matena (39.), 2:2 Shawn Kiyau (49.), 3:2 Dario Biancardi (61.), 4:2 Dario Biancardi (88.)
SG Finnentrop/Bamenohl – 1. FC Gievenbeck 2:2
SG Finnentrop/Bamenohl: Christian Bölker, Christopher Hennes, Maximilian Humberg, Elias Valentin Butzkamm, Melvin Musangu (66. Leandro Fünfsinn), Daniel Tews, Gordon Meyer, Marlon Zilz, Eren Albayrak, Anas Akhabach (76. Luca Uwe Herrmann), Maurice Danielle Werlein - Trainer: Jonas Ermes
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Jonas Tepper (46. Ben Matteo Wolf), Malte Wesberg, Niklas Klinke, Kerolos Makkar (46. Tom Langenkamp), Felix Ritter, Mika Keute (72. Marvin Holtmann), Louis Martin (71. Benedikt Fallbrock), Alexander Wiethölter (82. Piet Bräunig), Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Björn Sauer - Zuschauer: 278
Tore: 0:1 Fabian Witt (17.), 1:1 Anas Akhabach (39.), 1:2 Ben Matteo Wolf (48.), 2:2 Eren Albayrak (73.)
TuS Ennepetal – TSG Sprockhövel 0:5
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Sebastian Lötters, Maxwell Bimpeh, Tomislav Simic (83. Joshua Tollas), Armel-Aurel Nkam (83. Zakaria Elhankouri), Cedrick Hupka (66. Okan Keskin), Duje Goles (76. Lilian-Gabriel Reyes Mellado), Christoph van der Heusen, David Vaitkevicius (76. Julian Kray), Arda Nebi, Kevin Hagemann - Trainer: Leon Enzmann
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Jasper Stojan, Simon Hendel (88. Jason Stevens), Ishak Dogan (86. Aleksander Dimitrov), Deniz Yasar, Ibrahim Bulut, Max Michels, Oussama Anhari (79. Fatih Öztürk), Cihat Topatan, Agon Arifi (86. Finlay Sube), Zakaria Anhari (88. Alen Cengic) - Trainer: Andrius Balaika
Schiedsrichter: Nico Thielmann - Zuschauer: 202
Tore: 0:1 Maxwell Bimpeh (30. Eigentor), 0:2 Agon Arifi (44.), 0:3 Cihat Topatan (69.), 0:4 Cihat Topatan (82.), 0:5 Max Michels (88.)
SpVgg Vreden – TuS Hiltrup 2:2
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Kilian Heisterkamp (79. Bernd Verwohlt), Romario Wiesweg, Mika Völker, Felix Mensing, Martin Sinner, Leon Kondring, Matteo Anton Geesink (66. Lars Bleker), Kevin Meise (66. Dennis Wüpping), Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Asmar Paenda, Alexander Gockel (43. Shayan Sarrafyar), Jonas Weißen, Felix Hesker, Cris Adeyeemi Ojo (89. Enoch Moussa), Felix Bußmann, Nils Johannknecht (87. Janus Scheele) - Trainer: Marcel Stöppel
Schiedsrichter: Justin Hegerding (Lemgo) - Zuschauer: 285
Tore: 1:0 Maximilian Hinkelmann (21.), 1:1 Nils Johannknecht (54.), 1:2 Jonas Weißen (55.), 2:2 Julius Gerster (76. Foulelfmeter)