Sprockhövel kehrt in die OL zurück - Erndtebrück im Abstiegssumpf

Spitzenreiter TSG Sprockhövel schlug den FC Iserlohn souverän mit 4:0 und setzte sich die Krone auf. Von 2012 bis 2024 gehörte die TSG - mit einem einjährigen Intermezzo in der Regionalliga West - durchgehend dem westfälischen Amateuroberhaus an.

Die Partien des 27. Spieltags im Überblick:

DSC Wanne-Eickel – SV Hohenlimburg 3:0

DSC Wanne-Eickel: Max-Luca Schmidt, Marco Kampmann, Yunus Emre Ayaz, Lukas Kubiak (93. Eduard Uspenskij), Laurenz Kegel, Luca Robert, Ramazan Bünjamin Karatas, Lucas Kretschmer (93. Emircan Savurgan), Philipp Dragicevic (84. Bile Anobian), Gerard Lubkoll (17. Salih Arabaci) (90. Marius Speker), Xhino Kadiu - Trainer: Davide Basile

SV Hohenlimburg: Jonas Schilling, Sven Höltke, Nick Münch, Julian Flügge (90. Luka Petejchuk), Daniel Boakye Ansah (73. Cihan Ulusoy), Saffet Davulcu (78. Emre Atuk), Danilo Labarile, Beyar Suleyman, Antonio Porrello, Emanuel-Lusankueno Dialundama (67. Sedon Boango Nkolito), Daris Smajic (55. Joel Schikora) - Trainer: Murat Kaya

Schiedsrichter: Moritz Ludorf - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Marco Kampmann (71.), 2:0 Xhino Kadiu (90.+1), 3:0 Eduard Uspenskij (90.+4)



Holzwickeder SC – SpVgg Horsthausen 5:0

Holzwickeder SC: Orlando Stockhecke, Dean Müsse (85. Nick Adamski), Jan Nielinger, Michael Kuhfeld (77. Til Cedric Busemann), Maurice Modrzik, Michael Vrljic, Maximilian Wolff, Efe Bozaci (46. Seydi Keskin), Nils Bartke, Tom Wonneberger (65. Maurice Majewski), Amin Azzofri (67. Kerem Keskin) - Trainer: Kurtulus Öztürk

SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Noah Jalowiecki (18. Marvin Rathmann), Ben Lange, Tim Kilian, Niklas Schröder, David Schroven, Toni Anto Petrovic (85. Jan Lucas Wilczynski), Mahmud Siala, Alhusain Barry, Marvin Schuster (82. Jan Jörg Griebsch), Halil Celik (46. Güngör Kaya) - Trainer: Marc Lutz Gerresheim

Schiedsrichter: Markus Cinar (Gütersloh) - Zuschauer: 68

Tore: 1:0 Efe Bozaci (19.), 2:0 Efe Bozaci (38.), 3:0 Seydi Keskin (70.), 4:0 Seydi Keskin (78.), 5:0 Maurice Modrzik (82.)



Lüner SV – RSV Meinerzhagen 1:0

Lüner SV: Alexander Rothkamm, Enis Delija, Danny Miguel Putzig, Serdar Bingöl, Daniel Mikuljanac (58. Jeffrey Malcherek), Denis Czarnecki, Lokman Erdogan (19. Youssef Yesilmen), Daniel Friesen (79. Damasy Daniel), Dario Biancardi (92. Volkan Ablak), Ibrahim Diallo, Mateus Ayala Cardoniz (89. Bekem Saglam) - Trainer: Giovanni Schiattarella

RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Sandro Steglich, Jaouad Darraz (62. Raphael Schwarzer), Simon Weber, Steven Sordi (86. Erlon Sallauka), Richard Dissing, Cihat Topatan, Jan Germann, Inan Yetkiner (65. Denis Maikl Emere), Kenan Uzun (76. Nikolaos Mavroudakis), Daniel Barch (70. Muhammed Akar) - Trainer: Nils Langwald

Schiedsrichter: Kevin Oschinski - Zuschauer: 82

Tore: 1:0 Denis Czarnecki (30.)

Gelb-Rot: Ibrahim Diallo (55./Lüner SV/)



Vestia Disteln – SV Sodingen 2:2

Vestia Disteln: Jonas Weeke, Kevin Gola, Daniel Koseler, Maximilian Sellinat, Luis Barlage, Linus Waldner, Sven Hahnenkamp, Justin Gruber, Fabian Lohmeyer (65. Thomas Jonathan Kühlkamp), Tom Röttger, Timo Schmidt - Trainer: Daniel Koseler

SV Sodingen: Malik Abid-Eddine, Moritz Felber, Marc Flaczek, Julian Johannes Stöcker, Jonas Kordt, Christo Galagoussis (87. Furkan Kocyigit), Ensar Candag (8. Vitali Alejandro Martinez Hernandez), Julian Kaminski (71. Elidjah Mody Mangwa), Veli Han Güzel, Eghosa Osawe, Jerome Kapenda - Trainer: Christian Schreier

Schiedsrichter: Hüseyin Sahin - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Eghosa Osawe (4.), 1:1 Timo Schmidt (40.), 2:1 Marc Flaczek (43. Eigentor), 2:2 Christo Galagoussis (55.)



Wacker Obercastrop – TuS Erndtebrück 2:0

Wacker Obercastrop: Jaimy Niclas Wientzek, Florian Gerding, Niklas Malchrowitz (32. Louis Pogrzeba), Lukas Steinrötter, Serhat Can, Gianluca Zentler, Kevin Großkreutz, Leonard Onofaro (75. Martin Kapitza), Elvis Shala (46. Julian Ucles Martinez), Brightney Igbinadolor (86. Zakaria Tairech), Brayan Sosa (86. Florian Tonye)

TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Marc Uvira, Shion Ueno, William Wolzenburg, Haitham El Euch (90. Kaito Nakamura), Simon Mack, Marius Burkert, Elmin Heric, Justin Huber, Noel Ben Arfaoui (84. Till Walter), Endrit Curri (75. Are Wolzenburg) - Trainer: Thorsten Lohmann - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle

Schiedsrichter: Jan Lohmann - Zuschauer: 54

Tore: 1:0 Brightney Igbinadolor (47.), 2:0 Lukas Steinrötter (65.)



FC Brünninghausen – SC Obersprockhövel 1:3

FC Brünninghausen: Leon Broda, Melih-Akay Celik, Plamen Peychev, Koray Dag (82. Wassim Khatar Massoud), Joel Yaw Stiller (72. Edin Dervisevic), Patrick Trawinski (80. Felix Boldin), Tomislav Ivancic, Ilyas Khattari, Ousman Diallo, Marcel Pietryga (80. David Appiah), Finlay Sube (58. Oktay Ipek) - Trainer: Mounir Bazzani

SC Obersprockhövel: Jacob Lazarus, Felix Gremme, Luis Monse, Jan-Niklas Budde (60. Florian Mrosek), Nico Jahnke, Robin Kost, Patrick Adam Dytko, Mick Steffens, Sidney Rast (69. Benjamin Janson) (80. Lennart Seitz), Kjell Friedenberg (46. Moritz Schrepping), Steven Frühauf - Trainer: Michael Wurst

Schiedsrichter: Nico Kleinegesse - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Ilyas Khattari (7.), 1:1 Steven Frühauf (50.), 1:2 Steven Frühauf (76.), 1:3 Moritz Schrepping (90.+2)



Westfalia Herne – BSV Schüren 3:0

Westfalia Herne: Daniel Dudek, Veli Cetin (65. Masaaki Okuno), Samir Bouachria (78. Daiki Shigeno), Andrii Dobrovolskyi, Moritz Brüggemann (86. Ronald Javier Fuentes), Joel Emiliano Trejo, Inami Tsuzuki, Kaan Cosgun (81. Ali Gülcan), Tokiya Monno, Jeron Al-Hazaimeh, Maurice Bank - Trainer: Alex Mihajlovic

BSV Schüren: Muhammed Acil, Marlon Mönig (70. Jannik Benning), Andreas Lüder (65. Serhat Uzun), Dino Dzaferoski, Jannik Marth, Ensar Selmanaj, Jeyhun Hajiyev (70. Yassir Mhani), Mert Ergüven (86. Wilhelm Sassenberg), Arif Et, Cem-Ali Dogan, Philippos Selkos - Trainer: Sascha Rammel

Schiedsrichter: Lucas Kamp (Hövelriege) - Zuschauer: 155

Tore: 1:0 Andrii Dobrovolskyi (61.), 2:0 Maurice Bank (66.), 3:0 Daiki Shigeno (81.)



TSG Sprockhövel – FC Iserlohn 4:0

TSG Sprockhövel: Philipp Knälmann, Jasper Stojan, Simon Hendel (82. Gianluca Banno), Agon Arifi, Ishak Dogan (82. Ozan Simsek), Deniz Yasar, Max Michels, Joshua Perea Torres (84. Jonathan Mulamba), Aleksandar Gudalovic, Seymen Jeremy Sayin, Jason Stevens (78. Anthony Boehm) - Trainer: Andrius Balaika

FC Iserlohn: Daniel Dreesen, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Jeremy Aboagye (72. Tius Hugo Brenke), Anil Pirincoglu, Abdelaziz Slimi, Joel Westheide (82. Augustine Asante), Oktay Avci (66. Justus Kulczynski), Viktor Sacharenko, Can Bayer (66. Maurice Castel Branco), Edin Grosonja (82. Ayman Bouaich) - Trainer: Dennis Niggemann

Schiedsrichter: Andreas Grandt - Zuschauer: 344

Tore: 1:0 Joshua Perea Torres (11.), 2:0 Joshua Perea Torres (29.), 3:0 Seymen Jeremy Sayin (59.), 4:0 Joshua Perea Torres (76.)

Rot: Abdelaziz Slimi (80./FC Iserlohn/)