Sprockhövel holt 0:2 gegen DSC II auf - Verl II gewinnt in Unterzahl

Der SC Verl II war am Freitagabend mit 2:1 bei der SpVgg Horsthausen siegreich. Der Herner Aufsteiger trauerte verpassten Chancen hinterher. Nach dem Rückstand aus der ersten Hälfte war Horsthausen ab der 63. Spielminute in Überzahl, kassierte aber wenig später nach einem Konter das zweite Gegentor. Danach liefen die Gastgeber vergeblich an, mehr als ein Tor nach einem verdienten Elfmeterpfiff gelang nicht mehr.
Die TSG Sprockhövel holte am Samstagnachmittag gegen den DSC Arminia Bielefeld II einen 0:2-Pausenrückstand auf und war dem Sieg nahe. Als der Ball kurz vor Schluss (88.) zum dritten Mal im Bielefelder Tor lag, lief TSG-Coach Andrius Balaika schon jubelnd auf das Feld. Der Schiedsrichter hatte jedoch eine Abseitsstellung gesehen. Kein Tor und Rot für Balaika war die Folge. Die Gastgeber brachten aber zumindest den Punkt gegen den spielstarken Arminia-Nachwuchs nach Hause.
Die Top-Favoriten SV Lippstadt 08 (gegen Westfalia Kinderhaus) und ASC 09 Dortmund (beim SC RW Maaslingen) starten am morgigen Sonntag bei Aufsteigern. Die Rot-Weißen aus dem nordöstlichen Zipfel Westfalens werden aber durchaus als "Dark Horse" gehandelt und dürften nicht zu unterschätzen sein. Alle Partien könnt ihr im Liveticker auf FuPa Westfalen verfolgen.
TSG Sprockhövel – DSC Arminia Bielefeld II 2:2
TSG Sprockhövel: Philipp Knälmann, Cihat Topatan (83. Zakaria Elhankouri), Ibrahim Bulut, Ismail El Hariri, Eron Morina (86. Alwin Weber), Aleksandar Dimitrov, Toni Anto Petrovic, Mounir Azzam, Dan Tshibaka Tshimanga, Luis Majdanac, Anas Akhabach (83. Imad Lamnaouar Sekaki) - Trainer: Andrius Balaika
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Semih Sarli, Bradley Ndi (72. Venis Uka), Leo Weichert, Julien Kracht (72. Tim Bärenwaldt), Marc Gouiffe à Goufan (58. Lian Vega Zambrano), Marlon Zilz (83. Gianni Jácomé Fontana), Alejandro Jesus Kellnar, Sercan Calik, Monti Theiß (72. Onur Yazman), Vincent Ocansey - Trainer: Oliver Döking
Schiedsrichter: Ali Magrouda (Wanne-Eickel) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Monti Theiß (29.), 0:2 Marlon Zilz (40.), 1:2 Aleksandar Dimitrov (56.), 2:2 Mounir Azzam (67. Foulelfmeter)
SpVgg Horsthausen – SC Verl II 1:2
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Deniz Ergüzel (72. Ali Al Hussein), Patrick Polk, David Schroven, Lennard Kurt Isensee (72. Ousman Diallo), Gerard Lubkoll (76. Diyar Dilek), Mahmud Siala, Güngör Kaya (72. Alexandros Dimopoulos), Abid Yanik, Dominik Hanemann - Trainer: Marc Gerresheim
SC Verl II: Marvin Vogt, Cristiano Andre Sonntag, Maurice Swoboda, Fabian Albrecht, Seung-ho Hwang (60. Seydi Keskin), Henry Obermeyer, Glenn Gutmann (72. Magnus Mertens), David Dören, Loran Baysal (85. Kerem Keskin), Tjark Thore Höftmann (27. Carlo Garic) (90. Louis Ahenkora), Tanay Cosar - Trainer: Robert Mainka
Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Seung-ho Hwang (38.), 0:2 Carlo Garic (69.), 1:2 David Schroven (81. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Fabian Albrecht (63./SC Verl II)