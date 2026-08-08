 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Sprockhövel holt 0:2 gegen DSC II auf - Verl II gewinnt in Unterzahl

Zwei Partien des 1. Spieltags der Spielzeit 2026/27 sind im westfälischen Amateuroberhaus ausgetragen.

von red · Gestern, 20:00 Uhr · 0 Leser
David Schroven erzielte vom Punkt das Oberliga-Premieren-Tor für die SpVgg Horsthausen, das aber letztlich nichts Zählbares einbrachte.
David Schroven erzielte vom Punkt das Oberliga-Premieren-Tor für die SpVgg Horsthausen, das aber letztlich nichts Zählbares einbrachte. – Foto: Mario Sachsenweger

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SC Preußen Münster II
DSC Arminia Bielefeld II
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Der SC Verl II war am Freitagabend mit 2:1 bei der SpVgg Horsthausen siegreich. Der Herner Aufsteiger trauerte verpassten Chancen hinterher. Nach dem Rückstand aus der ersten Hälfte war Horsthausen ab der 63. Spielminute in Überzahl, kassierte aber wenig später nach einem Konter das zweite Gegentor. Danach liefen die Gastgeber vergeblich an, mehr als ein Tor nach einem verdienten Elfmeterpfiff gelang nicht mehr.

Die TSG Sprockhövel holte am Samstagnachmittag gegen den DSC Arminia Bielefeld II einen 0:2-Pausenrückstand auf und war dem Sieg nahe. Als der Ball kurz vor Schluss (88.) zum dritten Mal im Bielefelder Tor lag, lief TSG-Coach Andrius Balaika schon jubelnd auf das Feld. Der Schiedsrichter hatte jedoch eine Abseitsstellung gesehen. Kein Tor und Rot für Balaika war die Folge. Die Gastgeber brachten aber zumindest den Punkt gegen den spielstarken Arminia-Nachwuchs nach Hause.

Die Top-Favoriten SV Lippstadt 08 (gegen Westfalia Kinderhaus) und ASC 09 Dortmund (beim SC RW Maaslingen) starten am morgigen Sonntag bei Aufsteigern. Die Rot-Weißen aus dem nordöstlichen Zipfel Westfalens werden aber durchaus als "Dark Horse" gehandelt und dürften nicht zu unterschätzen sein. Alle Partien könnt ihr im Liveticker auf FuPa Westfalen verfolgen.

Gestern, 14:30 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
2
2
Abpfiff

TSG Sprockhövel – DSC Arminia Bielefeld II 2:2
TSG Sprockhövel: Philipp Knälmann, Cihat Topatan (83. Zakaria Elhankouri), Ibrahim Bulut, Ismail El Hariri, Eron Morina (86. Alwin Weber), Aleksandar Dimitrov, Toni Anto Petrovic, Mounir Azzam, Dan Tshibaka Tshimanga, Luis Majdanac, Anas Akhabach (83. Imad Lamnaouar Sekaki) - Trainer: Andrius Balaika
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Semih Sarli, Bradley Ndi (72. Venis Uka), Leo Weichert, Julien Kracht (72. Tim Bärenwaldt), Marc Gouiffe à Goufan (58. Lian Vega Zambrano), Marlon Zilz (83. Gianni Jácomé Fontana), Alejandro Jesus Kellnar, Sercan Calik, Monti Theiß (72. Onur Yazman), Vincent Ocansey - Trainer: Oliver Döking
Schiedsrichter: Ali Magrouda (Wanne-Eickel) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Monti Theiß (29.), 0:2 Marlon Zilz (40.), 1:2 Aleksandar Dimitrov (56.), 2:2 Mounir Azzam (67. Foulelfmeter)

Fr., 07.08.2026, 19:15 Uhr
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
SC Verl
SC VerlSC Verl II
1
2
Abpfiff
+Video

SpVgg Horsthausen – SC Verl II 1:2
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Deniz Ergüzel (72. Ali Al Hussein), Patrick Polk, David Schroven, Lennard Kurt Isensee (72. Ousman Diallo), Gerard Lubkoll (76. Diyar Dilek), Mahmud Siala, Güngör Kaya (72. Alexandros Dimopoulos), Abid Yanik, Dominik Hanemann - Trainer: Marc Gerresheim
SC Verl II: Marvin Vogt, Cristiano Andre Sonntag, Maurice Swoboda, Fabian Albrecht, Seung-ho Hwang (60. Seydi Keskin), Henry Obermeyer, Glenn Gutmann (72. Magnus Mertens), David Dören, Loran Baysal (85. Kerem Keskin), Tjark Thore Höftmann (27. Carlo Garic) (90. Louis Ahenkora), Tanay Cosar - Trainer: Robert Mainka
Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Seung-ho Hwang (38.), 0:2 Carlo Garic (69.), 1:2 David Schroven (81. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Fabian Albrecht (63./SC Verl II)

Heute, 15:00 Uhr
SC RW Maaslingen
SC RW MaaslingenSC RW Maaslingen
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
15:00
SC RW Maaslingen - ASC 09 Dortmund

Heute, 15:30 Uhr
DJK TuS Hordel
DJK TuS HordelDJK TuS Hordel
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
15:30
DJK TuS Hordel - SpVgg Erkenschwick

Heute, 15:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
15:00
SV Lippstadt 08 - Westfalia Kinderhaus

Heute, 15:00 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
15:00
SV Schermbeck - SC Preußen Münster II

Heute, 15:00 Uhr
Eintracht Rheine
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Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
15:00
Eintracht Rheine - Victoria Clarholz

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Vreden
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TuS Hiltrup
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15:00live
SpVgg Vreden - TuS Hiltrup

Heute, 15:30 Uhr
TuS Ennepetal
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1. FC Gievenbeck
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15:30
TuS Ennepetal - 1. FC Gievenbeck