Sprockhövel holt 0:2 gegen DSC II auf - Verl II gewinnt in Unterzahl

David Schroven erzielte vom Punkt das Oberliga-Premieren-Tor für die SpVgg Horsthausen, das aber letztlich nichts Zählbares einbrachte. – Foto: Mario Sachsenweger

Der SC Verl II war am Freitagabend mit 2:1 bei der SpVgg Horsthausen siegreich. Der Herner Aufsteiger trauerte verpassten Chancen hinterher. Nach dem Rückstand aus der ersten Hälfte war Horsthausen ab der 63. Spielminute in Überzahl, kassierte aber wenig später nach einem Konter das zweite Gegentor. Danach liefen die Gastgeber vergeblich an, mehr als ein Tor nach einem verdienten Elfmeterpfiff gelang nicht mehr.

Die TSG Sprockhövel holte am Samstagnachmittag gegen den DSC Arminia Bielefeld II einen 0:2-Pausenrückstand auf und war dem Sieg nahe. Als der Ball kurz vor Schluss (88.) zum dritten Mal im Bielefelder Tor lag, lief TSG-Coach Andrius Balaika schon jubelnd auf das Feld. Der Schiedsrichter hatte jedoch eine Abseitsstellung gesehen. Kein Tor und Rot für Balaika war die Folge. Die Gastgeber brachten aber zumindest den Punkt gegen den spielstarken Arminia-Nachwuchs nach Hause.

Die Top-Favoriten SV Lippstadt 08 (gegen Westfalia Kinderhaus) und ASC 09 Dortmund (beim SC RW Maaslingen) starten am morgigen Sonntag bei Aufsteigern. Die Rot-Weißen aus dem nordöstlichen Zipfel Westfalens werden aber durchaus als "Dark Horse" gehandelt und dürften nicht zu unterschätzen sein. Alle Partien könnt ihr im Liveticker auf FuPa Westfalen verfolgen.