Sprockhövel deklassiert FCB - Erndtebrück mit Befreiungsschlag

Nur noch wenige Westfalenliga-Akteure laufen nach der aus dem Ruder gelaufenen Trennung von Coach Giovanni Schiattarella und vom Sportlichen Leiter Reza Hassani für den Dortmunder Verein auf, so dass dieser nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Dem Nichtantritt gegen den Lüner SV folgte ein 0:9-Debakel gegen Tabellenführer TSG Sprockhövel. Für die angetretenen U19-Spieler des FC Brünninghausen, die in der Landesliga aktiv sind, ist der Sprung zu groß.

Auch für Obercastrop war es nach jahresübergreifend sieben Siegen in Folge im Aufstiegskampf zu wenig. Der Rückstand auf die TSG ist wieder auf vier Punkte angewachsen. Die SpVgg Horsthausen verlor ebenfalls die Schlagdistanz, da es gegen den TuS Erndtebrück eine 3:4-Last-Minute-Pleite gab. Die Wittgensteiner sind das Team der Rückrunde und arbeiten sich immer mehr aus der Gefahrenzone heraus.

Neu auf Platz 2 mit vier Punkten Rückstand auf Sprockhövel nun der FC Iserlohn, der bereits am Samstag trotz eines frühen Gegentors mit 3:2 beim RSV Meinerzhagen gewann. Last but not least fuhren der Holzwickeder SC (3:1 gegen den DSC Wanne-Eickel) und der SV Vestia Disteln (3:1 gegen den SC Westfalia Herne) souveräne Heimsiege ein.