 2026-04-20T12:45:22.080Z

Aufreger der Woche

Spritpreise steigen: Wie trifft das den Amateurfußball?

Die Spritpreise liegen derzeit auf einem Rekordhoch

von Mannshausen, Rosenberg, Luge und Donauer · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Rote Karte für die Tankstelle - die Spritpreise sind utopisch hoch und beeinflussen auch den Amateurfußball. Fotomontage: Hauke-Christian Dittrich dpa, GIROMIN Studio - stock.adobe.com
Rote Karte für die Tankstelle - die Spritpreise sind utopisch hoch und beeinflussen auch den Amateurfußball. Fotomontage: Hauke-Christian Dittrich dpa, GIROMIN Studio - stock.adobe.com

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Rheinhessen. 2,35 Euro der Liter Diesel, 2,15 der Liter Benzin – die Spritpreise in Deutschland sind seit Beginn des Iran-Kriegs auf ein Rekordhoch gestiegen. Das betrifft auch den Amateurfußball.

Wie gehen Vereine mit den hohen Kosten um? Und wie wahrscheinlich sind höhere Spesen für Schiedsrichter? Wir haben nachgefragt. Alle Antworten dazu findet ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.