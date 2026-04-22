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Spritpreise steigen: Wie trifft das den Amateurfußball?
Die Spritpreise liegen derzeit auf einem Rekordhoch
von Mannshausen, Rosenberg, Luge und Donauer · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Rote Karte für die Tankstelle - die Spritpreise sind utopisch hoch und beeinflussen auch den Amateurfußball. Fotomontage: Hauke-Christian Dittrich dpa, GIROMIN Studio - stock.adobe.com