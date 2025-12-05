Springt Öpfingen über den Winter auf die Eins? Was passiert im Keller?

---

Der FC Hüttisheim geht nach dem 2:2 gegen den souveränen Tabellenführer SV Westerheim mit breiter Brust in dieses Nachholspiel und will seinen Platz im gesicherten Mittelfeld festigen. Die SG Öpfingen dagegen reist als Tabellendritter an, hat zuletzt ein klares 5:1 gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen gefeiert und bleibt in Schlagdistanz zum Spitzenduo. In der Tabelle trennen beide Teams sechs Punkte, wobei die Gäste mit einem weiteren Erfolg sogar wieder Druck auf die Aufstiegsränge ausüben könnten. Für Hüttisheim bietet sich gleichzeitig die Chance, nach der knappen 1:2-Heimniederlage gegen SW Donau vom 15. Spieltag den eigenen Lauf fortzuschreiben.

Die TSG Ehingen hat nach dem deutlichen 4:1 gegen den FC Burlafingen am 16. Spieltag endlich ein Signal im Abstiegskampf gesetzt und möchte den Schwung nutzen, um die Tabellenposition zu verbessern. Der TSV Blaustein hingegen reiste zuletzt zweimal als Verlierer vom Platz – ein 1:3 beim FV Asch-Sonderbuch ging dem Spiel in Offenhausen voraus – und steckt mit nur sechs Punkten tief im Tabellenkeller. Mit elf Punkten Rückstand auf Ehingen ist der Druck bei den Gästen enorm, während die Gastgeber mit einem Heimsieg einen wichtigen Schritt aus der unteren Zone machen könnten. Beide Teams kommen aus kräftezehrenden Wochen, doch die Ausgangslagen könnten unterschiedlicher kaum sein.

Der SV Offenhausen empfing zuletzt den TSV Blaustein, während zuvor ein 1:1 gegen die SGM Aufheim Holzschwang den Aufwärtstrend bestätigte und die Mannschaft auf Rang acht stabilisierte. Der TSV Kettershausen-Bebenhausen verlor am 16. Spieltag klar mit 1:5 in Öpfingen und liegt mit 14 Punkten nur knapp über dem Strich der direkten Abstiegszone. Für Offenhausen bietet das Nachholspiel die Chance, den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu halten und die gute Heimbilanz auszubauen. Kettershausen-Bebenhausen dagegen braucht dringend Punkte, um nicht weiter in Richtung akute Abstiegsgefahr abzurutschen.

