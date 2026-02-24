Springt die SG Sonnenhof im Nachholspiel an die Regionalliga-Spitze?

---

Dieses Nachholspiel trägt zwei völlig unterschiedliche Spannungen in sich: oben das Rennen um Platz eins, unten der Kampf um Stabilität. SG Sonnenhof Großaspach (Aufsteiger) steht als Zweiter bei 40 Punkten aus 20 Spielen – und damit nur einen Schritt hinter SGV Freiberg (41 Punkte, allerdings mit 20 Spielen und einem am Wochenende abgesagten Spiel gegen Eintracht Trier). Großaspach weiß: Jeder Sieg ist nicht nur ein Dreier, sondern auch eine Botschaft an die Spitze – gerade in einem Spielplan, der wegen Absagen nicht mehr im Gleichschritt läuft. Die Großaspacher Bilanz ist dabei ein Statement für Offensive: 60:29 Tore. Wer so viele Treffer erzielt, will nicht nur oben mitlaufen, sondern führen.

Auf der Gegenseite kommt SC Freiburg II als 14. mit 26 Punkten aus 20 Spielen und einem Torverhältnis von 41:47. Die Zahlen erzählen von einem Team, das selbst treffen kann, aber hinten offen bleibt – und genau das macht diese Partie so heikel. Denn gegen Großaspach kann ein einziger wackliger Moment eine ganze Halbzeit zerreißen. Freiburg II wird diesen Abend nicht als Pflichtreise empfinden, sondern als Kampf um Ruhe: In einer Liga, in der unten Bahlinger (11 Punkte) und Schott Mainz (13) tief drinstecken und Alzenau sowie Balingen bei 16 stehen, ist Platz 14 kein Ort zum Zurücklehnen. Wer dort steht, spürt die Kälte der unteren Region – auch wenn noch Teams dahinter liegen.