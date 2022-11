Springt die Eintracht auf Platz eins? Landesligist Eintracht Verlautenheide sammelt eifrig Punkte und ist auf Tabellenplatz zwei geklettert. Am Sonntag gastiert Borussia Lindenthal-Hohenlind am Heider-Hof-Weg.

Durch den 2:0-Erfolg am vergangenen Wochenende bei Mittelrheinliga-Absteiger Wesseling-Urfeld hat sich das Team von Trainer Dennis Buchholz auf Tabellenplatz zwei verbessert und ist nun punktgleich mit Spitzenreiter Teveren. „Die Stimmung ist sehr gut“, betont der Verlautenheide-Coach, der den „Reifeprozess“ seiner Schützlinge hervorhebt: „Auf Naturrasen fühlen wir uns nicht so wohl. In dieser Saison haben wir auf Rasen allerdings schon sieben Punkte aus drei Spielen geholt. Die Partie in Wesseling war keine klare Sache, aber wir haben sehr clever agiert.“