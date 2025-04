Springe überzeugt – Spannung im Aufstiegsrennen bleibt erhalten

Der FC Springe hat seine Tabellenführung in der Bezirksliga 3 Hannover mit einem souveränen 4:0 (1:0)-Heimsieg gegen den Mühlenberger SV 1973 erfolgreich verteidigt. In einer einseitigen Partie dominierte das Team von Trainer Tarek Rudolph über weite Strecken und zeigte sich vor dem Tor effizient.

Den ersten Treffer erzielte Jonah Sölter kurz vor der Pause (44. Minute). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Sayah Othman mit einem Doppelpack in der 52. und 70. Minute. Ahmed Omar setzte den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand in der 76. Minute. Durch den klaren Erfolg bleibt Springe mit 49 Punkten an der Spitze der Tabelle.

Mühlenberg hingegen bleibt im Tabellenkeller und steckt mit 17 Punkten weiter tief im Abstiegskampf.